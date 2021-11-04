https://ria.ru/20211104/belorussiya-1757689510.html

Новая конституция может усилить полномочия Всебелорусского собрания

Новая конституция может усилить полномочия Всебелорусского собрания - РИА Новости, 04.11.2021

Новая конституция может усилить полномочия Всебелорусского собрания

Рабочая группа по доработке проекта поправок в Конституцию Белоруссии существенно усилила полномочия Всебелорусского народного собрания, сообщил глава... РИА Новости, 04.11.2021

2021-11-04T11:49

2021-11-04T11:49

2021-11-04T11:49

в мире

белоруссия

александр лукашенко

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МИНСК, 4 ноя – РИА Новости. Рабочая группа по доработке проекта поправок в Конституцию Белоруссии существенно усилила полномочия Всебелорусского народного собрания, сообщил глава администрации президента страны Игорь Сергеенко.В Белоруссии готовится проект новой конституции. Планируется, что конституционный референдум состоится не позднее февраля 2022 года. Ранее конституционная комиссия выработала вариант проекта правок в основной закон, на заседании с участием президента был рассмотрен ряд спорных вопросов, по которым члены комиссии не пришли к компромиссу. Решено, что дошлифовкой проекта в сжатые сроки займутся эксперты-юристы и специальная рабочая группа. В частности, конституционная комиссия не пришла к компромиссу относительно раздела конституции, в котором будет закреплен конституционный статус Всебелорусского народного собрания."Рабочей группой сформулированы нормы, определяющие статус, порядок формирования и полномочия Всебелорусского народного собрания, которые существенно усилены по итогам работы комиссии", - приводит слова Сергеенко в четверг агентство Sputnik Беларусь в своем Telegram-канале. Данное заявление он сделал во время встречи президента Белоруссии Александра Лукашенко с членами рабочей группы.Глава администрации добавил, что логично рассмотреть эти предложения совместно с членами данной конституционной комиссии.

https://ria.ru/20211021/konstitutsiya-1755542555.html

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в мире, белоруссия, александр лукашенко