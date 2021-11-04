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МИД Китая обвинил Австралию в безответственности
МИД Китая обвинил Австралию в безответственности - РИА Новости, 04.11.2021
МИД Китая обвинил Австралию в безответственности
Австралия ради собственной выгоды вступила в AUKUS, игнорирует свои международные обязательства и серьезную озабоченность международного сообщества, ставя под... РИА Новости, 04.11.2021
2021-11-04T12:50
2021-11-04T12:50
в мире
париж
сша
канберра
мид франции‎
мид кнр
жан-ив ле дриан
малкольм тернбулл
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ПЕКИН, 4 ноя – РИА Новости. Австралия ради собственной выгоды вступила в AUKUS, игнорирует свои международные обязательства и серьезную озабоченность международного сообщества, ставя под угрозу мир и стабильность в регионе, такой подход является крайне безответственным, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.Ранее газета "Сидней морнинг геральд" сообщила, что три австралийские газеты опубликовали послание президента Франции Эммануэля Макрона премьер-министру Австралии Скотту Моррисону, которое было отправлено за два дня до отказа Канберры от "контракта века" на поставки обычных подлодок из Франции в пользу атомных подводных лодок по технологиям США и Великобритании. Посол Франции в Австралии Жан-Пьер Тебо, комментируя утечку в СМИ личной переписки лидеров двух стран, заявил, что это стало новым беспрецедентно низким уровнем в плане сохранения тайны, а также в плане правды и доверия."Мы обратили внимание на соответствующие сообщения. Сотрудничество США, Великобритании и Австралии в области создания атомных подводных лодок — это не только дипломатический конфликт между несколькими странами, но также и серьезная проблема, которая создает риски распространения ядерного оружия и наносит удар по региональному миру и стабильности", - заявил дипломат.Ван Вэньбинь отметил, что "правительство Австралии ради собственной выгоды игнорирует свои международные обязательства в области нераспространения ядерного оружия, а также не обращает внимание на серьезную озабоченность стран региона и международного сообщества, такой подход является крайне безответственным".В апреле 2016 года бывший австралийский премьер Малкольм Тернбулл объявил, что Франция победила в тендере на создание в Австралии нового флота подводных лодок. В мае 2018 года Макрон посетил Австралию и это был второй в истории визит французского президента в эту страну. Тернбулл и Макрон тогда договорились поднять на новый уровень отношения Франции и Австралии. В июне 2021 года Макрон и Моррисон встретились в Париже, где нынешний австралийский премьер, как он утверждает, высказал опасения по поводу продолжения программы поставок подлодок из Франции.В середине сентября Австралия заключила сделку с Великобританией и США в области обороны и безопасности в рамках нового партнерства AUKUS и заявила о выходе из соглашения по подлодкам с французской компанией Naval Group, стоимость которого составляла 56 миллиардов евро. Соглашение с Францией предусматривало производство 12 ударных подводных лодок класса Barracuda. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан потом назвал решение Австралии о разрыве соглашения "ударом в спину".
https://ria.ru/20211029/raskol-1756959990.html
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в мире, париж, сша, канберра, мид франции‎, мид кнр, жан-ив ле дриан, малкольм тернбулл, скотт моррисон
12:50 04.11.2021
 
МИД Китая обвинил Австралию в безответственности

МИД Китая обвинил Австралию в безответственности из-за конфликта с Францией и AUKUS

© РИА Новости / Александр Юрьев / Перейти в фотобанкВид австралийского города Сидней
Вид австралийского города Сидней - РИА Новости, 1920, 04.11.2021
© РИА Новости / Александр Юрьев
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ПЕКИН, 4 ноя – РИА Новости. Австралия ради собственной выгоды вступила в AUKUS, игнорирует свои международные обязательства и серьезную озабоченность международного сообщества, ставя под угрозу мир и стабильность в регионе, такой подход является крайне безответственным, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
Ранее газета "Сидней морнинг геральд" сообщила, что три австралийские газеты опубликовали послание президента Франции Эммануэля Макрона премьер-министру Австралии Скотту Моррисону, которое было отправлено за два дня до отказа Канберры от "контракта века" на поставки обычных подлодок из Франции в пользу атомных подводных лодок по технологиям США и Великобритании. Посол Франции в Австралии Жан-Пьер Тебо, комментируя утечку в СМИ личной переписки лидеров двух стран, заявил, что это стало новым беспрецедентно низким уровнем в плане сохранения тайны, а также в плане правды и доверия.
Ослабление карантинного режима во Франции - РИА Новости, 1920, 29.10.2021
29 октября, 23:48
США заявили об отсутствии раскола в отношениях с Францией из-за AUKUS
"Мы обратили внимание на соответствующие сообщения. Сотрудничество США, Великобритании и Австралии в области создания атомных подводных лодок — это не только дипломатический конфликт между несколькими странами, но также и серьезная проблема, которая создает риски распространения ядерного оружия и наносит удар по региональному миру и стабильности", - заявил дипломат.
Ван Вэньбинь отметил, что "правительство Австралии ради собственной выгоды игнорирует свои международные обязательства в области нераспространения ядерного оружия, а также не обращает внимание на серьезную озабоченность стран региона и международного сообщества, такой подход является крайне безответственным".
"Правительство Австралии должно исправить свои ошибки, отбросить менталитет "холодной войны", добросовестно выполнять свои международные обязательства в области нераспространения ядерного оружия, надлежащим образом защищать региональный мир и стабильность", - добавил он.
В апреле 2016 года бывший австралийский премьер Малкольм Тернбулл объявил, что Франция победила в тендере на создание в Австралии нового флота подводных лодок. В мае 2018 года Макрон посетил Австралию и это был второй в истории визит французского президента в эту страну. Тернбулл и Макрон тогда договорились поднять на новый уровень отношения Франции и Австралии. В июне 2021 года Макрон и Моррисон встретились в Париже, где нынешний австралийский премьер, как он утверждает, высказал опасения по поводу продолжения программы поставок подлодок из Франции.
В середине сентября Австралия заключила сделку с Великобританией и США в области обороны и безопасности в рамках нового партнерства AUKUS и заявила о выходе из соглашения по подлодкам с французской компанией Naval Group, стоимость которого составляла 56 миллиардов евро. Соглашение с Францией предусматривало производство 12 ударных подводных лодок класса Barracuda. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан потом назвал решение Австралии о разрыве соглашения "ударом в спину".
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
22 октября, 09:20
В МИД заявили о рисках после создания AUKUS
 
В миреПарижСШАКанберраМИД Франции‎МИД КНРЖан-Ив Ле ДрианМалкольм ТернбуллСкотт Моррисон
 
 
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