https://ria.ru/20211104/asmus-1757667532.html
"Как тяжело и страшно": Асмус ошарашила поклонников
"Круговорот капельниц": Асмус рассказала о тяжелой болезни дочери - РИА Новости, 04.11.2021
"Как тяжело и страшно": Асмус ошарашила поклонников
Российская актриса Кристина Асмус сообщила, что ее дочь перенесла тяжелое инфекционное заболевание, соответствующий пост она опубликовала в своем Instagram. РИА Новости, 04.11.2021
2021-11-04T03:55
2021-11-04T03:55
2021-11-04T03:55
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МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Российская актриса Кристина Асмус сообщила, что ее дочь перенесла тяжелое инфекционное заболевание, соответствующий пост она опубликовала в своем Instagram.По словам артистки, она лежала вместе с дочерью в больнице, поэтому на какое-то время ей пришлось "исчезнуть" из соцсетей. "Безумнейшая непрекращающаяся рвота, температура 38, 39 и потом 40! Которую долго, очень долго не могли сбить… И "скорая", и прием у педиатра, и 1000 анализов", - рассказала Асмус.Она отметила, что в итоге девочку госпитализировали, после чего начался "круговорот капельниц, тонна лекарств, исследований". В результате медики обнаружили у ребенка кишечную инфекцию.Как заявила актриса, из-за болезни дочери она отменила все съемки и репетиции. "Господи, как тяжело и страшно, когда дети болеют… Все это сразу себе забрать хочется. Сейчас уже все позади, мы дома, лечимся и восстанавливаемся! Обнимаю всех!" – добавила Асмус.Поклонники в комментариях поддержали актрису и пожелали ее дочери окончательного выздоровления.
https://ria.ru/20211010/znamenitosti-1753466160.html
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кристина асмус, россия
"Круговорот капельниц": Асмус рассказала о тяжелой болезни дочери
Актриса Асмус рассказала о перенесенном ее дочерью инфекционном заболевании
МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости.
Российская актриса Кристина Асмус
сообщила, что ее дочь перенесла тяжелое инфекционное заболевание, соответствующий пост она опубликовала в своем Instagram
.
По словам артистки, она лежала вместе с дочерью в больнице, поэтому на какое-то время ей пришлось "исчезнуть" из соцсетей. "Безумнейшая непрекращающаяся рвота, температура 38, 39 и потом 40! Которую долго, очень долго не могли сбить… И "скорая", и прием у педиатра, и 1000 анализов", - рассказала Асмус.
Она отметила, что в итоге девочку госпитализировали, после чего начался "круговорот капельниц, тонна лекарств, исследований". В результате медики обнаружили у ребенка кишечную инфекцию.
Как заявила актриса, из-за болезни дочери она отменила все съемки и репетиции. "Господи, как тяжело и страшно, когда дети болеют… Все это сразу себе забрать хочется. Сейчас уже все позади, мы дома, лечимся и восстанавливаемся! Обнимаю всех!" – добавила Асмус.
Поклонники в комментариях поддержали актрису и пожелали ее дочери окончательного выздоровления.