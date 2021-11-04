https://ria.ru/20211104/alkomarkety-1757709358.html

Алкомаркеты в Хабаровском крае продолжили работу, несмотря на локдаун

Алкомаркеты в Хабаровском крае продолжили работу, несмотря на локдаун - РИА Новости, 04.11.2021

Алкомаркеты в Хабаровском крае продолжили работу, несмотря на локдаун

Крупные алкомаркеты в Хабаровском крае продолжают работу, несмотря на локдаун, корреспондент РИА Новости посетил в День народного единства шесть точек в... РИА Новости, 04.11.2021

2021-11-04T15:29

2021-11-04T15:29

2021-11-04T15:29

распространение коронавируса

хабаровский край

хабаровск

михаил дегтярев

коронавирус covid-19

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ХАБАРОВСК, 4 ноя - РИА Новости. Крупные алкомаркеты в Хабаровском крае продолжают работу, несмотря на локдаун, корреспондент РИА Новости посетил в День народного единства шесть точек в Хабаровске.С 4 по 7 ноября включительно в Хабаровском крае, согласно постановлению правительства региона, подписанному 3 ноября губернатором Михаилом Дегтяревым, запрещено работать крупным магазинам алкогольной продукции, где этот ассортимент превышает 50%. Ранее на совещании оперштаба по противодействию коронавирусу сообщалось о 9-дневном локдауне для алкомаркетов - до 12 ноября.В шести алкомаркетах, которые обошел корреспондент, торговля не прекращалась 4 ноября."Мы работаем как обычно. Вчера, правда, был ажиотаж, в связи с объявлением локдауна на продажу алкоголя, вероятно. Прям хуже некуда, мы отсюда не выходили после смены, а выползали. Много чего разобрали, в особенности то, что было по акциям. Сегодня поступила продукция, вот, разбираем. Но сегодня спокойно", - поделился впечатлениями продавец одной из точек.В других магазинах, где алкогольная продукция составляет 85% от ассортимента, пошли другим путем. Часть спиртного была закрыта черными пакетами, а на полках по соседству с горячительными напитками появились газированные воды и соки."Ну да, вот так вышли из положения, нам разрешили работать. А как жить нам, если не работать, кто-то об этом подумал? С чего платить потом за те же коммунальные услуги, покупать продукты и так далее. Опять же, наши магазины перечисляют большие налоги в бюджет края... Сегодня поспокойнее, люди идут как обычно. Вчера покупали по 5-6 бутылок в одни руки. Напряженно было", - сказала продавец алкогольного магазина."Наши юристы, наверное, нашли какой-то выход, потому что мы ничего не закрывали, не прикрывали. К нам вчера заходил какой-то мужчина, интересовался, почему мы ничего не переставляем и не закрываем, я, правда, и не поняла сразу, о чем он спрашивает и к чему. Но на некоторые полки мы выставили больше соков, нам дали такое указание", - рассказала продавец еще одного крупного алкомаркета.Под ограничения в регионе попал 21 вид деятельности, где работают компании, ИП. Это общепит, гостиницы, парикмахерские, салоны красоты и СПА, фитнес-клубы и другие. Губернатор поручил экономическому блоку совместно с банками и налоговой службой развернуть работу по предоставлению федеральных мер поддержки. "Поставил задачу обеспечить льготное кредитование бизнеса в пострадавших отраслях с целью сохранения не менее 90% рабочих мест. Это кредит на полтора года под 3% годовых. Первые 6 месяцев - льготный период, не требующий выплат. Следующие 12 месяцев - выплаты равными частями", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20211104/koronavirus-1757613290.html

https://ria.ru/20211103/koronavirus-1757466599.html

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хабаровский край, хабаровск, михаил дегтярев, коронавирус covid-19, коронавирус в россии