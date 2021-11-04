Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211104/alkomarkety-1757709358.html
Алкомаркеты в Хабаровском крае продолжили работу, несмотря на локдаун
Алкомаркеты в Хабаровском крае продолжили работу, несмотря на локдаун - РИА Новости, 04.11.2021
Алкомаркеты в Хабаровском крае продолжили работу, несмотря на локдаун
Крупные алкомаркеты в Хабаровском крае продолжают работу, несмотря на локдаун, корреспондент РИА Новости посетил в День народного единства шесть точек в... РИА Новости, 04.11.2021
2021-11-04T15:29
2021-11-04T15:29
распространение коронавируса
хабаровский край
хабаровск
михаил дегтярев
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0e/1754506816_0:104:3269:1943_1920x0_80_0_0_c95e90bdbab2f6d9bc7b4b5c2665a711.jpg
ХАБАРОВСК, 4 ноя - РИА Новости. Крупные алкомаркеты в Хабаровском крае продолжают работу, несмотря на локдаун, корреспондент РИА Новости посетил в День народного единства шесть точек в Хабаровске.С 4 по 7 ноября включительно в Хабаровском крае, согласно постановлению правительства региона, подписанному 3 ноября губернатором Михаилом Дегтяревым, запрещено работать крупным магазинам алкогольной продукции, где этот ассортимент превышает 50%. Ранее на совещании оперштаба по противодействию коронавирусу сообщалось о 9-дневном локдауне для алкомаркетов - до 12 ноября.В шести алкомаркетах, которые обошел корреспондент, торговля не прекращалась 4 ноября."Мы работаем как обычно. Вчера, правда, был ажиотаж, в связи с объявлением локдауна на продажу алкоголя, вероятно. Прям хуже некуда, мы отсюда не выходили после смены, а выползали. Много чего разобрали, в особенности то, что было по акциям. Сегодня поступила продукция, вот, разбираем. Но сегодня спокойно", - поделился впечатлениями продавец одной из точек.В других магазинах, где алкогольная продукция составляет 85% от ассортимента, пошли другим путем. Часть спиртного была закрыта черными пакетами, а на полках по соседству с горячительными напитками появились газированные воды и соки."Ну да, вот так вышли из положения, нам разрешили работать. А как жить нам, если не работать, кто-то об этом подумал? С чего платить потом за те же коммунальные услуги, покупать продукты и так далее. Опять же, наши магазины перечисляют большие налоги в бюджет края... Сегодня поспокойнее, люди идут как обычно. Вчера покупали по 5-6 бутылок в одни руки. Напряженно было", - сказала продавец алкогольного магазина."Наши юристы, наверное, нашли какой-то выход, потому что мы ничего не закрывали, не прикрывали. К нам вчера заходил какой-то мужчина, интересовался, почему мы ничего не переставляем и не закрываем, я, правда, и не поняла сразу, о чем он спрашивает и к чему. Но на некоторые полки мы выставили больше соков, нам дали такое указание", - рассказала продавец еще одного крупного алкомаркета.Под ограничения в регионе попал 21 вид деятельности, где работают компании, ИП. Это общепит, гостиницы, парикмахерские, салоны красоты и СПА, фитнес-клубы и другие. Губернатор поручил экономическому блоку совместно с банками и налоговой службой развернуть работу по предоставлению федеральных мер поддержки. "Поставил задачу обеспечить льготное кредитование бизнеса в пострадавших отраслях с целью сохранения не менее 90% рабочих мест. Это кредит на полтора года под 3% годовых. Первые 6 месяцев - льготный период, не требующий выплат. Следующие 12 месяцев - выплаты равными частями", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20211104/koronavirus-1757613290.html
https://ria.ru/20211103/koronavirus-1757466599.html
хабаровский край
хабаровск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0e/1754506816_270:0:3001:2048_1920x0_80_0_0_0a8120d65e76f785651c17fdb5277625.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
хабаровский край, хабаровск, михаил дегтярев, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
15:29 04.11.2021
 
Алкомаркеты в Хабаровском крае продолжили работу, несмотря на локдаун

В Хабаровском крае крупные алкомаркеты продолжили работу, несмотря на локдаун

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкБутылки на полках в винном отделе одного из магазинов
Бутылки на полках в винном отделе одного из магазинов - РИА Новости, 1920, 04.11.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ХАБАРОВСК, 4 ноя - РИА Новости. Крупные алкомаркеты в Хабаровском крае продолжают работу, несмотря на локдаун, корреспондент РИА Новости посетил в День народного единства шесть точек в Хабаровске.
С 4 по 7 ноября включительно в Хабаровском крае, согласно постановлению правительства региона, подписанному 3 ноября губернатором Михаилом Дегтяревым, запрещено работать крупным магазинам алкогольной продукции, где этот ассортимент превышает 50%. Ранее на совещании оперштаба по противодействию коронавирусу сообщалось о 9-дневном локдауне для алкомаркетов - до 12 ноября.
В шести алкомаркетах, которые обошел корреспондент, торговля не прекращалась 4 ноября.
"Мы работаем как обычно. Вчера, правда, был ажиотаж, в связи с объявлением локдауна на продажу алкоголя, вероятно. Прям хуже некуда, мы отсюда не выходили после смены, а выползали. Много чего разобрали, в особенности то, что было по акциям. Сегодня поступила продукция, вот, разбираем. Но сегодня спокойно", - поделился впечатлениями продавец одной из точек.
Медицинский работник в блоке реанимации и интенсивной терапии в COVID-госпитале - РИА Новости, 1920, 04.11.2021
Вчера, 08:00
Если надо — оцепят город. Кому грозит самый жесткий локдаун
В других магазинах, где алкогольная продукция составляет 85% от ассортимента, пошли другим путем. Часть спиртного была закрыта черными пакетами, а на полках по соседству с горячительными напитками появились газированные воды и соки.
"Ну да, вот так вышли из положения, нам разрешили работать. А как жить нам, если не работать, кто-то об этом подумал? С чего платить потом за те же коммунальные услуги, покупать продукты и так далее. Опять же, наши магазины перечисляют большие налоги в бюджет края... Сегодня поспокойнее, люди идут как обычно. Вчера покупали по 5-6 бутылок в одни руки. Напряженно было", - сказала продавец алкогольного магазина.
"Наши юристы, наверное, нашли какой-то выход, потому что мы ничего не закрывали, не прикрывали. К нам вчера заходил какой-то мужчина, интересовался, почему мы ничего не переставляем и не закрываем, я, правда, и не поняла сразу, о чем он спрашивает и к чему. Но на некоторые полки мы выставили больше соков, нам дали такое указание", - рассказала продавец еще одного крупного алкомаркета.
Под ограничения в регионе попал 21 вид деятельности, где работают компании, ИП. Это общепит, гостиницы, парикмахерские, салоны красоты и СПА, фитнес-клубы и другие. Губернатор поручил экономическому блоку совместно с банками и налоговой службой развернуть работу по предоставлению федеральных мер поддержки. "Поставил задачу обеспечить льготное кредитование бизнеса в пострадавших отраслях с целью сохранения не менее 90% рабочих мест. Это кредит на полтора года под 3% годовых. Первые 6 месяцев - льготный период, не требующий выплат. Следующие 12 месяцев - выплаты равными частями", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале.
Медицинский сотрудник подготавливает шприц для вакцинации посетителей в центре вакцинации от COVID-19 в Тюмени - РИА Новости, 1920, 03.11.2021
3 ноября, 08:00
"Бабы нарожают": выяснились истинные виновники волны смертей в России
 
Распространение коронавирусаХабаровский крайХабаровскМихаил ДегтяревКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:49Врач посоветовал вернуться в привычный ритм до окончания нерабочей недели
03:41Вильфанд посоветовал автомобилистам не откладывать замену резины
03:41В ЕАО из-за отказа прививаться уволились еще 12 работников скорой
03:40В Англии археологи обнаружили уникальные древнеримские статуи
03:28Госсекретарь США призвал к возобновлению диалога в Судане
03:25В Роспотребнадзоре оценили риск заражения от привитого заболевшего COVID-19
03:18Иностранцам рассказали, как будут "обнулять" их пенсии с 2023 года
03:13Вильфанд рассказал о температурной аномалии в Центральной России
03:07Сенатор выступил за продление режима нерабочих дней
03:05Назван омолаживающий кожу напиток
02:47Блумберг: сопровождавший Байдена сотрудник сдал положительный тест на COVID
02:41В Раде рассказали о "тайных" миллиардах кубометров украинского газа
02:30Президент Бразилии стал героем мемов, неправильно назвав Пизанскую башню
02:17Владельцам смартфонов рассказали, как найти удаленные фото
02:17Вильфанд рассказал об аномально теплой температуре в Сибири
02:15Американский генерал объяснил, как язык приблизит Украину к членству в НАТО
02:08Эксперт рассказал, как улучшить сигнал Wi-Fi без вреда для здоровья
02:06Львовского депутата поймали за рисованием портрета Путина
01:38На Украине пообещали продолжить закупки беспилотников Bayraktar
01:33Кулеба: минские договоренности остаются базой для урегулирования в Донбассе
Лента новостейМолния
Врач посоветовал вернуться в привычный ритм до окончания нерабочей неделиВильфанд посоветовал автомобилистам не откладывать замену резиныВ ЕАО из-за отказа прививаться уволились еще 12 работников скоройВ Англии археологи обнаружили уникальные древнеримские статуи Госсекретарь США призвал к возобновлению диалога в СуданеВ Роспотребнадзоре оценили риск заражения от привитого заболевшего COVID-19Иностранцам рассказали, как будут "обнулять" их пенсии с 2023 годаВильфанд рассказал о температурной аномалии в Центральной РоссииСенатор выступил за продление режима нерабочих днейНазван омолаживающий кожу напитокБлумберг: сопровождавший Байдена сотрудник сдал положительный тест на COVIDВ Раде рассказали о "тайных" миллиардах кубометров украинского газаПрезидент Бразилии стал героем мемов, неправильно назвав Пизанскую башнюВладельцам смартфонов рассказали, как найти удаленные фотоВильфанд рассказал об аномально теплой температуре в СибириАмериканский генерал объяснил, как язык приблизит Украину к членству в НАТОЭксперт рассказал, как улучшить сигнал Wi-Fi без вреда для здоровьяЛьвовского депутата поймали за рисованием портрета ПутинаНа Украине пообещали продолжить закупки беспилотников BayraktarКулеба: минские договоренности остаются базой для урегулирования в Донбассе