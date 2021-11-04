Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211104/abkhaziya-1757704948.html
В Сухуме началась акция протеста с требованием отставки главы МВД Абхазии
В Сухуме началась акция протеста с требованием отставки главы МВД Абхазии - РИА Новости, 04.11.2021
В Сухуме началась акция протеста с требованием отставки главы МВД Абхазии
В Сухуме в четверг началась акция протеста с требованием отставки главы МВД Абхазии Дмитрия Дбара, в ней принимает участие около шестисот человек, передает... РИА Новости, 04.11.2021
2021-11-04T14:50
2021-11-04T14:50
в мире
сухум
южная осетия
абхазия
мвд абхазии
аслан бжания
анатолий бибилов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/04/1753058926_0:179:3322:2048_1920x0_80_0_0_ff8800579bdfe9a9057e008ac27b6b87.jpg
СУХУМ, 4 ноя - РИА Новости. В Сухуме в четверг началась акция протеста с требованием отставки главы МВД Абхазии Дмитрия Дбара, в ней принимает участие около шестисот человек, передает корреспондент РИА Новости.Ранее Объединенный совет ветеранов грузино-абхазской войны 1992-1993 годов призвал жителей Абхазии собраться 4 ноября на акцию протеста с требованием отставки главы МВД республики.Площадь у драмтеатра в Сухуме, где проходит акция протеста, находится недалеко от администрации президента республики и комплекса правительственных зданий, которые оцеплены силовиками. Здесь также собрались сторонники действующей власти, пришедшие поддержать главу республики. Сухумская набережная также перекрыта правоохранителями.Во вторник Дбар получил взыскание от президента республики за инцидент со стрельбой в Сухуме, при этом глава МВД остался на своей должности. Оппозиция осталось недовольна этим решением. Ранее прокуратура Абхазии не нашла состава преступления в действиях Дбара во время инцидента, произошедшего 30 сентября в абхазской столице.По информации МВД Абхазии, вечером 30 сентября депутат парламента Гарри Кокая открыл стрельбу из пистолета на набережной Сухума рядом с местом, где находится ресторан, в котором президенты Абхазии и Южной Осетии Аслан Бжания и Анатолий Бибилов праздновали День Победы в грузино-абхазской войне 1992-1993 годов и День независимости. Кокая оказал сопротивление приехавшим на место происшествия сотрудникам милиции и главе МВД. Также в ночь с 30 сентября на 1 октября другой депутат парламента Алмасхан Ардзинба открыл огонь из незаконно приобретённого автомата Калашникова у здания МВД. Позже председатель оппозиционно настроенной республиканской общественной организации ветеранов грузино-абхазской войны 1992-1993 годов "Аруаа" Темур Гулия заявил, что глава МВД Дмитрий Дбар, его заместители и сотрудники милиции, помимо Кокая, жестоко избили ветеранов и инвалидов войны.После инцидента со стрельбой, в отношении заместителей главы МВД республики Раща Цвижбы и Дадына Чачхалии были возбуждены уголовные дела по факту превышения ими полномочий.В Верховном суде Абхазии ранее заявили, что видят в действиях депутата Кокая признаки преступлений, предусмотренных статьями о хулиганстве и оскорблении представителя власти, а в действиях депутата Ардзинбы наличествуют признаки преступления, предусмотренных статьями о хулиганстве и о незаконном приобретении, хранении и ношении оружия.
https://ria.ru/20211011/sukhum-1754011303.html
https://ria.ru/20211002/strelba-1752816980.html
сухум
южная осетия
абхазия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/04/1753058926_83:0:2814:2048_1920x0_80_0_0_b78933ad4160a08187746035089f92de.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, сухум, южная осетия, абхазия, мвд абхазии, аслан бжания, анатолий бибилов
14:50 04.11.2021
 
В Сухуме началась акция протеста с требованием отставки главы МВД Абхазии

В Сухуме началась акция протеста с требованием отставки главы МВД Абхазии Дмитрия Дбара

© Sputnik / Томас Тхайцук / Перейти в фотобанкУчастники во время акции протеста с требованием отставки главы МВД Абхазии Дмитрия Дбара в Сухуме
Участники во время акции протеста с требованием отставки главы МВД Абхазии Дмитрия Дбара в Сухуме - РИА Новости, 1920, 04.11.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
СУХУМ, 4 ноя - РИА Новости. В Сухуме в четверг началась акция протеста с требованием отставки главы МВД Абхазии Дмитрия Дбара, в ней принимает участие около шестисот человек, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее Объединенный совет ветеранов грузино-абхазской войны 1992-1993 годов призвал жителей Абхазии собраться 4 ноября на акцию протеста с требованием отставки главы МВД республики.
Автомобиль скорой помощи в Абхазии - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
11 октября, 13:45
Против двух замглавы МВД Абхазии возбудили дела из-за стрельбы в Сухуме
Площадь у драмтеатра в Сухуме, где проходит акция протеста, находится недалеко от администрации президента республики и комплекса правительственных зданий, которые оцеплены силовиками. Здесь также собрались сторонники действующей власти, пришедшие поддержать главу республики. Сухумская набережная также перекрыта правоохранителями.
Во вторник Дбар получил взыскание от президента республики за инцидент со стрельбой в Сухуме, при этом глава МВД остался на своей должности. Оппозиция осталось недовольна этим решением. Ранее прокуратура Абхазии не нашла состава преступления в действиях Дбара во время инцидента, произошедшего 30 сентября в абхазской столице.
По информации МВД Абхазии, вечером 30 сентября депутат парламента Гарри Кокая открыл стрельбу из пистолета на набережной Сухума рядом с местом, где находится ресторан, в котором президенты Абхазии и Южной Осетии Аслан Бжания и Анатолий Бибилов праздновали День Победы в грузино-абхазской войне 1992-1993 годов и День независимости. Кокая оказал сопротивление приехавшим на место происшествия сотрудникам милиции и главе МВД. Также в ночь с 30 сентября на 1 октября другой депутат парламента Алмасхан Ардзинба открыл огонь из незаконно приобретённого автомата Калашникова у здания МВД. Позже председатель оппозиционно настроенной республиканской общественной организации ветеранов грузино-абхазской войны 1992-1993 годов "Аруаа" Темур Гулия заявил, что глава МВД Дмитрий Дбар, его заместители и сотрудники милиции, помимо Кокая, жестоко избили ветеранов и инвалидов войны.
После инцидента со стрельбой, в отношении заместителей главы МВД республики Раща Цвижбы и Дадына Чачхалии были возбуждены уголовные дела по факту превышения ими полномочий.
В Верховном суде Абхазии ранее заявили, что видят в действиях депутата Кокая признаки преступлений, предусмотренных статьями о хулиганстве и оскорблении представителя власти, а в действиях депутата Ардзинбы наличествуют признаки преступления, предусмотренных статьями о хулиганстве и о незаконном приобретении, хранении и ношении оружия.
Города мира. Сухум - РИА Новости, 1920, 02.10.2021
2 октября, 19:03
Прокуратура Абхазии проверит инциденты со стрельбой депутатов в Сухуме
 
В миреСухумЮжная ОсетияАбхазияМВД АбхазииАслан БжанияАнатолий Бибилов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:49Врач посоветовал вернуться в привычный ритм до окончания нерабочей недели
03:41Вильфанд посоветовал автомобилистам не откладывать замену резины
03:41В ЕАО из-за отказа прививаться уволились еще 12 работников скорой
03:40В Англии археологи обнаружили уникальные древнеримские статуи
03:28Госсекретарь США призвал к возобновлению диалога в Судане
03:25В Роспотребнадзоре оценили риск заражения от привитого заболевшего COVID-19
03:18Иностранцам рассказали, как будут "обнулять" их пенсии с 2023 года
03:13Вильфанд рассказал о температурной аномалии в Центральной России
03:07Сенатор выступил за продление режима нерабочих дней
03:05Назван омолаживающий кожу напиток
02:47Блумберг: сопровождавший Байдена сотрудник сдал положительный тест на COVID
02:41В Раде рассказали о "тайных" миллиардах кубометров украинского газа
02:30Президент Бразилии стал героем мемов, неправильно назвав Пизанскую башню
02:17Владельцам смартфонов рассказали, как найти удаленные фото
02:17Вильфанд рассказал об аномально теплой температуре в Сибири
02:15Американский генерал объяснил, как язык приблизит Украину к членству в НАТО
02:08Эксперт рассказал, как улучшить сигнал Wi-Fi без вреда для здоровья
02:06Львовского депутата поймали за рисованием портрета Путина
01:38На Украине пообещали продолжить закупки беспилотников Bayraktar
01:33Кулеба: минские договоренности остаются базой для урегулирования в Донбассе
Лента новостейМолния
Врач посоветовал вернуться в привычный ритм до окончания нерабочей неделиВильфанд посоветовал автомобилистам не откладывать замену резиныВ ЕАО из-за отказа прививаться уволились еще 12 работников скоройВ Англии археологи обнаружили уникальные древнеримские статуи Госсекретарь США призвал к возобновлению диалога в СуданеВ Роспотребнадзоре оценили риск заражения от привитого заболевшего COVID-19Иностранцам рассказали, как будут "обнулять" их пенсии с 2023 годаВильфанд рассказал о температурной аномалии в Центральной РоссииСенатор выступил за продление режима нерабочих днейНазван омолаживающий кожу напитокБлумберг: сопровождавший Байдена сотрудник сдал положительный тест на COVIDВ Раде рассказали о "тайных" миллиардах кубометров украинского газаПрезидент Бразилии стал героем мемов, неправильно назвав Пизанскую башнюВладельцам смартфонов рассказали, как найти удаленные фотоВильфанд рассказал об аномально теплой температуре в СибириАмериканский генерал объяснил, как язык приблизит Украину к членству в НАТОЭксперт рассказал, как улучшить сигнал Wi-Fi без вреда для здоровьяЛьвовского депутата поймали за рисованием портрета ПутинаНа Украине пообещали продолжить закупки беспилотников BayraktarКулеба: минские договоренности остаются базой для урегулирования в Донбассе