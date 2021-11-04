https://ria.ru/20211104/abkhaziya-1757704948.html

В Сухуме началась акция протеста с требованием отставки главы МВД Абхазии

В Сухуме началась акция протеста с требованием отставки главы МВД Абхазии - РИА Новости, 04.11.2021

В Сухуме началась акция протеста с требованием отставки главы МВД Абхазии

В Сухуме в четверг началась акция протеста с требованием отставки главы МВД Абхазии Дмитрия Дбара, в ней принимает участие около шестисот человек, передает... РИА Новости, 04.11.2021

2021-11-04T14:50

2021-11-04T14:50

2021-11-04T14:50

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СУХУМ, 4 ноя - РИА Новости. В Сухуме в четверг началась акция протеста с требованием отставки главы МВД Абхазии Дмитрия Дбара, в ней принимает участие около шестисот человек, передает корреспондент РИА Новости.Ранее Объединенный совет ветеранов грузино-абхазской войны 1992-1993 годов призвал жителей Абхазии собраться 4 ноября на акцию протеста с требованием отставки главы МВД республики.Площадь у драмтеатра в Сухуме, где проходит акция протеста, находится недалеко от администрации президента республики и комплекса правительственных зданий, которые оцеплены силовиками. Здесь также собрались сторонники действующей власти, пришедшие поддержать главу республики. Сухумская набережная также перекрыта правоохранителями.Во вторник Дбар получил взыскание от президента республики за инцидент со стрельбой в Сухуме, при этом глава МВД остался на своей должности. Оппозиция осталось недовольна этим решением. Ранее прокуратура Абхазии не нашла состава преступления в действиях Дбара во время инцидента, произошедшего 30 сентября в абхазской столице.По информации МВД Абхазии, вечером 30 сентября депутат парламента Гарри Кокая открыл стрельбу из пистолета на набережной Сухума рядом с местом, где находится ресторан, в котором президенты Абхазии и Южной Осетии Аслан Бжания и Анатолий Бибилов праздновали День Победы в грузино-абхазской войне 1992-1993 годов и День независимости. Кокая оказал сопротивление приехавшим на место происшествия сотрудникам милиции и главе МВД. Также в ночь с 30 сентября на 1 октября другой депутат парламента Алмасхан Ардзинба открыл огонь из незаконно приобретённого автомата Калашникова у здания МВД. Позже председатель оппозиционно настроенной республиканской общественной организации ветеранов грузино-абхазской войны 1992-1993 годов "Аруаа" Темур Гулия заявил, что глава МВД Дмитрий Дбар, его заместители и сотрудники милиции, помимо Кокая, жестоко избили ветеранов и инвалидов войны.После инцидента со стрельбой, в отношении заместителей главы МВД республики Раща Цвижбы и Дадына Чачхалии были возбуждены уголовные дела по факту превышения ими полномочий.В Верховном суде Абхазии ранее заявили, что видят в действиях депутата Кокая признаки преступлений, предусмотренных статьями о хулиганстве и оскорблении представителя власти, а в действиях депутата Ардзинбы наличествуют признаки преступления, предусмотренных статьями о хулиганстве и о незаконном приобретении, хранении и ношении оружия.

https://ria.ru/20211011/sukhum-1754011303.html

https://ria.ru/20211002/strelba-1752816980.html

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в мире, сухум, южная осетия, абхазия, мвд абхазии, аслан бжания, анатолий бибилов