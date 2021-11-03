https://ria.ru/20211103/zemletryasenie-1757478682.html
В Чили произошло сильное землетрясение
В Чили произошло сильное землетрясение - РИА Новости, 03.11.2021
В Чили произошло сильное землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в 35 километрах к востоку от города Лос-Андес, рассказали специалисты Национального центра сейсмологии Университета Чили. РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T06:42
2021-11-03T06:42
2021-11-03T10:24
в мире
землетрясение
чили
мехико
вальпараисо (регион)
туризм
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150500/81/1505008160_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5e58fb533ad365eb3dcf31a76586dd0e.jpg
МЕХИКО, 3 ноя — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в 35 километрах к востоку от города Лос-Андес, рассказали специалисты Национального центра сейсмологии Университета Чили."По предварительной информации, в 00:17 произошел толчок магнитудой 5,9 ... Эпицентр в 35,57 километра к востоку от Лос-Андес", — говорится в сообщении в блоге центра в Twitter.По информации местных СМИ, сильному толчку предшествовали колебания средней активности, землетрясение ощущалось в регионах Вальпараисо, Метрополитана и О'Хиггинс. Данных о разрушениях и пострадавших нет.Как утверждают специалисты Национального управления по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел и общественной безопасности ONEMI, угрозы цунами нет.
https://ria.ru/20211101/zemletryasenie-1757135195.html
чили
мехико
вальпараисо (регион)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150500/81/1505008160_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_fbd1f9e4c2272a4640ddb5a1d92bc7d5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, землетрясение, чили, мехико, вальпараисо (регион), новости - туризм
06:42 03.11.2021 (обновлено: 10:24 03.11.2021)
В Чили произошло сильное землетрясение
На побережье Чили произошло землетрясение магнитудой 5,9