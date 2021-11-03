https://ria.ru/20211103/zemletryasenie-1757478682.html

В Чили произошло сильное землетрясение

В Чили произошло сильное землетрясение - РИА Новости, 03.11.2021

В Чили произошло сильное землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в 35 километрах к востоку от города Лос-Андес, рассказали специалисты Национального центра сейсмологии Университета Чили. РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T06:42

2021-11-03T06:42

2021-11-03T10:24

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чили

мехико

вальпараисо (регион)

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МЕХИКО, 3 ноя — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в 35 километрах к востоку от города Лос-Андес, рассказали специалисты Национального центра сейсмологии Университета Чили."По предварительной информации, в 00:17 произошел толчок магнитудой 5,9 ... Эпицентр в 35,57 километра к востоку от Лос-Андес", — говорится в сообщении в блоге центра в Twitter.По информации местных СМИ, сильному толчку предшествовали колебания средней активности, землетрясение ощущалось в регионах Вальпараисо, Метрополитана и О'Хиггинс. Данных о разрушениях и пострадавших нет.Как утверждают специалисты Национального управления по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел и общественной безопасности ONEMI, угрозы цунами нет.

https://ria.ru/20211101/zemletryasenie-1757135195.html

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в мире, землетрясение, чили, мехико, вальпараисо (регион), новости - туризм