https://ria.ru/20211103/zdravookhranenie-1757569882.html

Ямал вошел в тройку лидеров по исполнению нацпроекта "Здравоохранение"

Ямал вошел в тройку лидеров по исполнению нацпроекта "Здравоохранение" - РИА Новости, 03.11.2021

Ямал вошел в тройку лидеров по исполнению нацпроекта "Здравоохранение"

Ямало-Ненецкий автономный округ вошел в тройку лидеров по исполнению нацпроекта "Здравоохранение", сообщает пресс-служба губернатора региона. РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T15:43

2021-11-03T15:43

2021-11-03T15:43

ямало-ненецкий автономный округ

общество

салехард

здоровье - общество

ямало-ненецкий автономный округ (янао)

россия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 ноя – РИА Новости. Ямало-Ненецкий автономный округ вошел в тройку лидеров по исполнению нацпроекта "Здравоохранение", сообщает пресс-служба губернатора региона."В Минздраве России подвели промежуточные итоги исполнения нацпроектов в регионах. Почетное третье место среди лидеров занял Ямало-Ненецкий автономный округ. Анализировались показатели по качеству оказания первичной медпомощи, профилактике и лечению сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, качеству детского здравоохранения, обеспеченности кадрами, использованию цифровых сервисов, состоянию здоровья граждан старшего поколения и работе по укреплению общественного здоровья", - говорится в сообщении.Пресс-служба подчеркивает, что здравоохранение – один из приоритетов работы губернатора Ямала Дмитрия Артюхова. В регионе новые больницы обеспечиваются самой современной техникой и опытными кадрами.Высокая оценка работы окружной системы здравоохранения напрямую связана с оснащением больниц современным оборудованием, позволяющим проводить не только диагностику, но оказывать высокотехнологичную медицинскую помощь.В этом году 17 единиц нового медицинского оборудования на сумму более 40 миллионов рублей поступило в региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения. Это и аппарат ультразвуковой диагностики сердца и сосудов для Новоуренгойской городской больницы, и система визуализации венозной системы для Ноябрьской центральной горбольницы, и современные многофункциональные кровати для Салехардской окружной больницы, отмечают власти.В рамках региональной программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" лекарственными препаратами для лечения в амбулаторных условиях обеспечиваются все пациенты, перенесшие острую сосудистую катастрофу, за девять месяцев такую помощь получили около тысячи пациентов. Открыт центр амбулаторной онкологической помощи в Салехарде, уточняет пресс-служба.

https://ria.ru/20211026/perepis-1756300496.html

https://ria.ru/20211007/yamal-1753544668.html

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общество, салехард, здоровье - общество, ямало-ненецкий автономный округ (янао), россия