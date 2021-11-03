https://ria.ru/20211103/zdravookhranenie-1757533011.html

На Кубани переоснастили онкослужбу благодаря нацпроекту "Здравоохранение"

На Кубани переоснастили онкослужбу благодаря нацпроекту "Здравоохранение" - РИА Новости, 03.11.2021

На Кубани переоснастили онкослужбу благодаря нацпроекту "Здравоохранение"

Онкологическую службу Краснодарского края переоснастили благодаря национальному проекту "Здравоохранение", сообщает администрация региона. РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T13:09

2021-11-03T13:09

2021-11-03T13:10

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КРАСНОДАР, 3 ноя – РИА Новости. Онкологическую службу Краснодарского края переоснастили благодаря национальному проекту "Здравоохранение", сообщает администрация региона."Онкологическую службу Кубани переоснастили благодаря национальному проекту "Здравоохранение", - говорится в сообщении.Уточняется, что оборудование поставили в рамках реализации проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями".По данным краевых властей, в 2021 году на обновление медицинского оборудования в пяти онкодиспансерах и двух онкологических отделениях региона выделили более 747 миллионов рублей. На эти деньги в семь медучреждений Краснодара, Сочи, Новороссийска, Ейска и Армавира поставили 77 единиц новой современной техники, в том числе тяжелое оборудование."В число полученной аппаратуры входят рентгенодиагностические комплексы, оборудование для проведения брахитерапии предстательной железы, компьютерные томографы, магнитно-резонансные томографы, аппараты близкофокусной рентгенотерапии", - пояснили в ведомстве.В рамках нацпроекта "Здравоохранение" в медучреждения региона поступает и оборудование для борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

https://ria.ru/20211027/kuban-1756555760.html

https://ria.ru/20211029/byudzhet-1756916410.html

https://ria.ru/20211102/krasnodar-1757387164.html

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