https://ria.ru/20211103/zdravookhranenie-1757533011.html
На Кубани переоснастили онкослужбу благодаря нацпроекту "Здравоохранение"
На Кубани переоснастили онкослужбу благодаря нацпроекту "Здравоохранение" - РИА Новости, 03.11.2021
На Кубани переоснастили онкослужбу благодаря нацпроекту "Здравоохранение"
Онкологическую службу Краснодарского края переоснастили благодаря национальному проекту "Здравоохранение", сообщает администрация региона. РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T13:09
2021-11-03T13:09
2021-11-03T13:10
краснодарский край
общество
краснодарский край
ейск
сочи
армавир
краснодар
новороссийск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578118109_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_a399f49bf22a9a603c7b2626c42ca966.jpg
КРАСНОДАР, 3 ноя – РИА Новости. Онкологическую службу Краснодарского края переоснастили благодаря национальному проекту "Здравоохранение", сообщает администрация региона."Онкологическую службу Кубани переоснастили благодаря национальному проекту "Здравоохранение", - говорится в сообщении.Уточняется, что оборудование поставили в рамках реализации проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями".По данным краевых властей, в 2021 году на обновление медицинского оборудования в пяти онкодиспансерах и двух онкологических отделениях региона выделили более 747 миллионов рублей. На эти деньги в семь медучреждений Краснодара, Сочи, Новороссийска, Ейска и Армавира поставили 77 единиц новой современной техники, в том числе тяжелое оборудование."В число полученной аппаратуры входят рентгенодиагностические комплексы, оборудование для проведения брахитерапии предстательной железы, компьютерные томографы, магнитно-резонансные томографы, аппараты близкофокусной рентгенотерапии", - пояснили в ведомстве.В рамках нацпроекта "Здравоохранение" в медучреждения региона поступает и оборудование для борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
https://ria.ru/20211027/kuban-1756555760.html
https://ria.ru/20211029/byudzhet-1756916410.html
https://ria.ru/20211102/krasnodar-1757387164.html
краснодарский край
ейск
сочи
армавир
краснодар
новороссийск
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578118109_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_fc6cc21108661f0569ad724806d8c24c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, краснодарский край, ейск, сочи, армавир, краснодар, новороссийск, здоровье - общество, россия
13:09 03.11.2021 (обновлено: 13:10 03.11.2021)
На Кубани переоснастили онкослужбу благодаря нацпроекту "Здравоохранение"
Онкослужбу Краснодарского края переоснастили благодаря нацпроекту "Здравоохранение"
КРАСНОДАР, 3 ноя – РИА Новости.
Онкологическую службу Краснодарского края
переоснастили благодаря национальному проекту "Здравоохранение", сообщает администрация региона.
"Онкологическую службу Кубани переоснастили благодаря национальному проекту "Здравоохранение", - говорится в сообщении.
Уточняется, что оборудование поставили в рамках реализации проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями".
По данным краевых властей, в 2021 году на обновление медицинского оборудования в пяти онкодиспансерах и двух онкологических отделениях региона выделили более 747 миллионов рублей. На эти деньги в семь медучреждений Краснодара, Сочи, Новороссийска, Ейска и Армавира поставили 77 единиц новой современной техники, в том числе тяжелое оборудование.
"В число полученной аппаратуры входят рентгенодиагностические комплексы, оборудование для проведения брахитерапии предстательной железы, компьютерные томографы, магнитно-резонансные томографы, аппараты близкофокусной рентгенотерапии", - пояснили в ведомстве.
В рамках нацпроекта "Здравоохранение" в медучреждения региона поступает и оборудование для борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями.