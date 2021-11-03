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В Рязанской области продлили запрет на работу общепита в торговых центрах

В Рязанской области продлили запрет на работу общепита в торговых центрах - РИА Новости, 03.11.2021

В Рязанской области продлили запрет на работу общепита в торговых центрах

Запрет на работу предприятий общественного питания в торгово-развлекательных комплексах, а также посещение ТРЦ, учреждений культуры, спорта, бань и саун по... РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T17:05

2021-11-03T17:05

2021-11-03T17:46

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РЯЗАНЬ, 3 ноя - РИА Новости. Запрет на работу предприятий общественного питания в торгово-развлекательных комплексах, а также посещение ТРЦ, учреждений культуры, спорта, бань и саун по QR-кодам продлили в Рязанской области по 15 ноября, сообщило правительство региона.В сообщении уточняется, что 3 ноября внесены изменения в распоряжение об усилении мер, направленных на снижение опасности заражения граждан COVID-19."Согласно распоряжению в регионе не будут продлены нерабочие дни, введенные с 30 октября по 7 ноября, а также школьные каникулы, объявленные на это время. Ограничения, направленные на снижение опасности распространения вируса сохранятся. В частности, по 15 ноября продлен запрет на работу предприятий общественного питания в торговых и торгово-развлекательных центрах, а также аквапарках", - говорится в сообщении.Также по 15 ноября продлевается посещение учреждений культуры, спорта и общественного питания, бань, саун, торговых, торгово-развлекательных центров по QR-кодам. К списку добавлены салоны красоты, отмечает правительство области."Учреждения дополнительного образования также не возобновят работу до соответствующего распоряжения. Исключение будет сделано для членов сборных команд Рязанской области. К списку очных услуг, которые можно будет получить в МФЦ Рязанской области, добавляется восстановление, регистрация и подтверждение учетной записи граждан на портале "Госуслуги", - сказано в сообщении.

https://radiosputnik.ria.ru/20211103/kod-1757600517.html

https://ria.ru/20211103/publikatsiya-1757528939.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рязанская область, общество, здоровье - общество, коронавирусы, торговые центры, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, qr-код