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В Рязанской области продлили запрет на работу общепита в торговых центрах
В Рязанской области продлили запрет на работу общепита в торговых центрах - РИА Новости, 03.11.2021
В Рязанской области продлили запрет на работу общепита в торговых центрах
Запрет на работу предприятий общественного питания в торгово-развлекательных комплексах, а также посещение ТРЦ, учреждений культуры, спорта, бань и саун по... РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T17:05
2021-11-03T17:46
рязанская область
общество
здоровье - общество
коронавирусы
торговые центры
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
qr-код
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РЯЗАНЬ, 3 ноя - РИА Новости. Запрет на работу предприятий общественного питания в торгово-развлекательных комплексах, а также посещение ТРЦ, учреждений культуры, спорта, бань и саун по QR-кодам продлили в Рязанской области по 15 ноября, сообщило правительство региона.В сообщении уточняется, что 3 ноября внесены изменения в распоряжение об усилении мер, направленных на снижение опасности заражения граждан COVID-19."Согласно распоряжению в регионе не будут продлены нерабочие дни, введенные с 30 октября по 7 ноября, а также школьные каникулы, объявленные на это время. Ограничения, направленные на снижение опасности распространения вируса сохранятся. В частности, по 15 ноября продлен запрет на работу предприятий общественного питания в торговых и торгово-развлекательных центрах, а также аквапарках", - говорится в сообщении.Также по 15 ноября продлевается посещение учреждений культуры, спорта и общественного питания, бань, саун, торговых, торгово-развлекательных центров по QR-кодам. К списку добавлены салоны красоты, отмечает правительство области."Учреждения дополнительного образования также не возобновят работу до соответствующего распоряжения. Исключение будет сделано для членов сборных команд Рязанской области. К списку очных услуг, которые можно будет получить в МФЦ Рязанской области, добавляется восстановление, регистрация и подтверждение учетной записи граждан на портале "Госуслуги", - сказано в сообщении.
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рязанская область, общество, здоровье - общество, коронавирусы, торговые центры, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, qr-код
17:05 03.11.2021 (обновлено: 17:46 03.11.2021)
 
В Рязанской области продлили запрет на работу общепита в торговых центрах

В Рязанской области до 15 ноября продлили запрет на работу общепита в торговых центрах

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВид на Рязань и Рязанский кремль
Вид на Рязань и Рязанский кремль - РИА Новости, 1920, 03.11.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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РЯЗАНЬ, 3 ноя - РИА Новости. Запрет на работу предприятий общественного питания в торгово-развлекательных комплексах, а также посещение ТРЦ, учреждений культуры, спорта, бань и саун по QR-кодам продлили в Рязанской области по 15 ноября, сообщило правительство региона.
В сообщении уточняется, что 3 ноября внесены изменения в распоряжение об усилении мер, направленных на снижение опасности заражения граждан COVID-19.
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"Согласно распоряжению в регионе не будут продлены нерабочие дни, введенные с 30 октября по 7 ноября, а также школьные каникулы, объявленные на это время. Ограничения, направленные на снижение опасности распространения вируса сохранятся. В частности, по 15 ноября продлен запрет на работу предприятий общественного питания в торговых и торгово-развлекательных центрах, а также аквапарках", - говорится в сообщении.
Также по 15 ноября продлевается посещение учреждений культуры, спорта и общественного питания, бань, саун, торговых, торгово-развлекательных центров по QR-кодам. К списку добавлены салоны красоты, отмечает правительство области.
"Учреждения дополнительного образования также не возобновят работу до соответствующего распоряжения. Исключение будет сделано для членов сборных команд Рязанской области. К списку очных услуг, которые можно будет получить в МФЦ Рязанской области, добавляется восстановление, регистрация и подтверждение учетной записи граждан на портале "Госуслуги", - сказано в сообщении.
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