https://ria.ru/20211103/zakonoproekt-1757530372.html

В Кремле ответили на вопрос о законопроекте о публичной власти

В Кремле ответили на вопрос о законопроекте о публичной власти - РИА Новости, 03.11.2021

В Кремле ответили на вопрос о законопроекте о публичной власти

Кремль сформулирует позицию по законопроекту "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации", когда Госдума завершит работу... РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T12:58

2021-11-03T12:58

2021-11-03T12:58

политика

республика татарстан (татарстан)

дмитрий песков

госдума рф

россия

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Кремль сформулирует позицию по законопроекту "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации", когда Госдума завершит работу над документом, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Я сейчас никак не могу и не готов комментировать эту тему, потому что работа продолжается, высказываются разные мнения по этому законопроекту. Вот когда он уже будет на выходе из Думы, уже будет формулироваться позиция. Пока работа продолжается внутри нашего парламента", - сказал Песков на просьбу журналистов прокомментировать беспокойство руководства Тюменской области, ХМАО и ЯНАО тем, что документ может разрушить распределение полномочий между регионами "тюменской матрешки".Законопроект "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации", внесенный сенатором Андреем Клишасом и депутатом Павлом Крашенинниковым, направлен на реализацию положений конституции о единой системе публичной власти и на совершенствование организации публичной власти в регионах. Ранее Клишас заявил РИА Новости, что в настоящее время глава региона не может быть избран на должность высшего должностного лица субъекта РФ более двух сроков подряд, а законопроект исключает возможность такого ограничения сроков полномочий. Ранее Комитет Госдумы по законодательству и госстроительству предложил нижней палате парламента 9 ноября рассмотреть законопроект, снимающий запрет для глав регионов избираться более двух сроков подряд.Ранее Крашенинников заявлял, что число сроков нахождения у власти губернаторов после принятия закона будут определять заксобрания регионов.

https://ria.ru/20211102/zakon-1757374317.html

https://ria.ru/20200706/1573952282.html

республика татарстан (татарстан)

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, республика татарстан (татарстан), дмитрий песков, госдума рф, россия