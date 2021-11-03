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Захарова назвала политику США по климату хаотичной и бессистемной
Захарова назвала политику США по климату хаотичной и бессистемной - РИА Новости, 03.11.2021
Захарова назвала политику США по климату хаотичной и бессистемной
Политика США по климату хаотична и бессистемна, Москва призывает скооперироваться ради снижения опасных последствий изменения климата, заявила официальный... РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T16:55
2021-11-03T16:55
в мире
сша
оон
москва
джо байден
мария захарова
россия
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МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Политика США по климату хаотична и бессистемна, Москва призывает скооперироваться ради снижения опасных последствий изменения климата, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.Ранее президент США Джо Байден во время пресс-конференции в Глазго, где проводится климатическая конференция, повторно заявил, что Россия и Китай не прибыли на саммит Большой двадцатки по климату. При этом, говоря о "горящей тундре", Байден высказал мнение, что у РФ наблюдаются серьезные проблемы с климатом."РФ в отличие от американских партнеров активно и последовательно выполняет свои обязательства по Рамочной конвенции ООН об изменении климата и Парижское соглашение", - сказала Захарова в ходе брифинга.По ее словам, Москве странно слышать критику от американской стороны с учетом "несистемной и хаотичной политики, которую Вашингтон ведет на этом направлении"."Как вы помните, то настаивали на заключении (Парижского) соглашения, то выходили из него", - отметила официальный представитель МИД.Она подчеркнула, что российские власти ранее представили стратегию низкоуглеродного развития России, указав, что в РФ наибольшие показатели снижения углеродной интенсивности экономики."Мы заинтересованы, чтобы коллективно, но с учетом социально-экономических особенностей стран добиться снижения опасных последствий изменения климата", - добавила Захарова, подчеркнув, что сейчас настало время не для взаимных выпадов, а для совместной работы.Конференция СОР26 в шотландском Глазго проходит с 31 октября по 12 ноября. Согласно программе мероприятий, параллельно с официальными переговорами конференция будет посвящена тому, как все слои общества и глобальная экономика стимулируют амбициозные действия в области климата. В ходе саммита планируется принять ряд документов по вопросам снижения парниковых выбросов и достижения углеродной нейтральности.
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в мире, сша, оон, москва, джо байден, мария захарова, россия
16:55 03.11.2021
 
Захарова назвала политику США по климату хаотичной и бессистемной

Представитель МИД Захарова назвала политику США по климату хаотичной и бессистемной

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 03.11.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Политика США по климату хаотична и бессистемна, Москва призывает скооперироваться ради снижения опасных последствий изменения климата, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Ранее президент США Джо Байден во время пресс-конференции в Глазго, где проводится климатическая конференция, повторно заявил, что Россия и Китай не прибыли на саммит Большой двадцатки по климату. При этом, говоря о "горящей тундре", Байден высказал мнение, что у РФ наблюдаются серьезные проблемы с климатом.
"РФ в отличие от американских партнеров активно и последовательно выполняет свои обязательства по Рамочной конвенции ООН об изменении климата и Парижское соглашение", - сказала Захарова в ходе брифинга.
По ее словам, Москве странно слышать критику от американской стороны с учетом "несистемной и хаотичной политики, которую Вашингтон ведет на этом направлении".
Специальный представитель президента США по вопросам климата Джон Керри во время встречи в Москве с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым - РИА Новости, 1920, 03.11.2021
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"Как вы помните, то настаивали на заключении (Парижского) соглашения, то выходили из него", - отметила официальный представитель МИД.
Она подчеркнула, что российские власти ранее представили стратегию низкоуглеродного развития России, указав, что в РФ наибольшие показатели снижения углеродной интенсивности экономики.
"Мы заинтересованы, чтобы коллективно, но с учетом социально-экономических особенностей стран добиться снижения опасных последствий изменения климата", - добавила Захарова, подчеркнув, что сейчас настало время не для взаимных выпадов, а для совместной работы.
Конференция СОР26 в шотландском Глазго проходит с 31 октября по 12 ноября. Согласно программе мероприятий, параллельно с официальными переговорами конференция будет посвящена тому, как все слои общества и глобальная экономика стимулируют амбициозные действия в области климата. В ходе саммита планируется принять ряд документов по вопросам снижения парниковых выбросов и достижения углеродной нейтральности.
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В миреСШАООНМоскваДжо БайденМария ЗахароваРоссия
 
 
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