https://ria.ru/20211103/zakharova-1757593237.html

Захарова назвала политику США по климату хаотичной и бессистемной

Захарова назвала политику США по климату хаотичной и бессистемной - РИА Новости, 03.11.2021

Захарова назвала политику США по климату хаотичной и бессистемной

Политика США по климату хаотична и бессистемна, Москва призывает скооперироваться ради снижения опасных последствий изменения климата, заявила официальный... РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T16:55

2021-11-03T16:55

2021-11-03T16:55

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МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Политика США по климату хаотична и бессистемна, Москва призывает скооперироваться ради снижения опасных последствий изменения климата, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.Ранее президент США Джо Байден во время пресс-конференции в Глазго, где проводится климатическая конференция, повторно заявил, что Россия и Китай не прибыли на саммит Большой двадцатки по климату. При этом, говоря о "горящей тундре", Байден высказал мнение, что у РФ наблюдаются серьезные проблемы с климатом."РФ в отличие от американских партнеров активно и последовательно выполняет свои обязательства по Рамочной конвенции ООН об изменении климата и Парижское соглашение", - сказала Захарова в ходе брифинга.По ее словам, Москве странно слышать критику от американской стороны с учетом "несистемной и хаотичной политики, которую Вашингтон ведет на этом направлении"."Как вы помните, то настаивали на заключении (Парижского) соглашения, то выходили из него", - отметила официальный представитель МИД.Она подчеркнула, что российские власти ранее представили стратегию низкоуглеродного развития России, указав, что в РФ наибольшие показатели снижения углеродной интенсивности экономики."Мы заинтересованы, чтобы коллективно, но с учетом социально-экономических особенностей стран добиться снижения опасных последствий изменения климата", - добавила Захарова, подчеркнув, что сейчас настало время не для взаимных выпадов, а для совместной работы.Конференция СОР26 в шотландском Глазго проходит с 31 октября по 12 ноября. Согласно программе мероприятий, параллельно с официальными переговорами конференция будет посвящена тому, как все слои общества и глобальная экономика стимулируют амбициозные действия в области климата. В ходе саммита планируется принять ряд документов по вопросам снижения парниковых выбросов и достижения углеродной нейтральности.

https://ria.ru/20211103/kerri-1757566012.html

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в мире, сша, оон, москва, джо байден, мария захарова, россия