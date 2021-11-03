https://ria.ru/20211103/zagryazneniya-1758452752.html

За прошедшую ночь и утро в Москве превышений по загрязнению воздуха не было

За прошедшую ночь и утро в Москве превышений по загрязнению воздуха не было - РИА Новости, 10.11.2021

За прошедшую ночь и утро в Москве превышений по загрязнению воздуха не было

За прошедшую ночь и в утренние часы в Москве превышений по загрязнению воздуха не зафиксировано, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского... РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-03T13:23

2021-11-03T13:23

2021-11-10T18:26

москва сегодня: мегаполис для жизни

туман в москве

москва

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

новая москва

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. За прошедшую ночь и в утренние часы в Москве превышений по загрязнению воздуха не зафиксировано, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Во вторник из-за слабого ветра, густого тумана и температурной инверсии отмечался рост концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. Одновременно с туманом жители разных районов Москвы и Новой Москвы жаловались на запах гари. Управление Роспотребнадзора по Москве провело проверку, превышений содержаний загрязняющих веществ не выявили.Однако, как отмечают в КГХ, усиление ветра со второй половины дня и снижение интенсивности температурной инверсии способствовали рассеиванию загрязняющих веществ в атмосфере.Состояние атмосферного воздуха в столице непрерывно контролируют 56 автоматических станций мониторинга.

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москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туман в москве, москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), новая москва