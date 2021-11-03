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За прошедшую ночь и утро в Москве превышений по загрязнению воздуха не было
За прошедшую ночь и утро в Москве превышений по загрязнению воздуха не было - РИА Новости, 10.11.2021
За прошедшую ночь и утро в Москве превышений по загрязнению воздуха не было
За прошедшую ночь и в утренние часы в Москве превышений по загрязнению воздуха не зафиксировано, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского... РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-03T13:23
2021-11-10T18:26
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туман в москве
москва
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. За прошедшую ночь и в утренние часы в Москве превышений по загрязнению воздуха не зафиксировано, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Во вторник из-за слабого ветра, густого тумана и температурной инверсии отмечался рост концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. Одновременно с туманом жители разных районов Москвы и Новой Москвы жаловались на запах гари. Управление Роспотребнадзора по Москве провело проверку, превышений содержаний загрязняющих веществ не выявили.Однако, как отмечают в КГХ, усиление ветра со второй половины дня и снижение интенсивности температурной инверсии способствовали рассеиванию загрязняющих веществ в атмосфере.Состояние атмосферного воздуха в столице непрерывно контролируют 56 автоматических станций мониторинга.
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туман в москве, москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), новая москва
13:23 03.11.2021 (обновлено: 18:26 10.11.2021)
 

За прошедшую ночь и утро в Москве превышений по загрязнению воздуха не было

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМужчина на Красной площади в Москве
Мужчина на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 03.11.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. За прошедшую ночь и в утренние часы в Москве превышений по загрязнению воздуха не зафиксировано, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
Во вторник из-за слабого ветра, густого тумана и температурной инверсии отмечался рост концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. Одновременно с туманом жители разных районов Москвы и Новой Москвы жаловались на запах гари. Управление Роспотребнадзора по Москве провело проверку, превышений содержаний загрязняющих веществ не выявили.
Однако, как отмечают в КГХ, усиление ветра со второй половины дня и снижение интенсивности температурной инверсии способствовали рассеиванию загрязняющих веществ в атмосфере.
"За прошедшую ночь и в утренние часы превышений максимальных разовых нормативов на станциях контроля загрязнения воздуха не зафиксировано. Максимальные концентрации находились на уровне 0,2-0,4 ПДК (предельно допустимая концентрация)", - говорится в сообщении.
Состояние атмосферного воздуха в столице непрерывно контролируют 56 автоматических станций мониторинга.
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