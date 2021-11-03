https://ria.ru/20211103/zagryazneniya-1758452752.html
За прошедшую ночь и утро в Москве превышений по загрязнению воздуха не было
За прошедшую ночь и утро в Москве превышений по загрязнению воздуха не было - РИА Новости, 10.11.2021
За прошедшую ночь и утро в Москве превышений по загрязнению воздуха не было
За прошедшую ночь и в утренние часы в Москве превышений по загрязнению воздуха не зафиксировано, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского... РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-03T13:23
2021-11-03T13:23
2021-11-10T18:26
москва сегодня: мегаполис для жизни
туман в москве
москва
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
новая москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757333394_0:0:2463:1386_1920x0_80_0_0_152a3d38a72af4b6c5dea6e5610fd0a6.jpg
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. За прошедшую ночь и в утренние часы в Москве превышений по загрязнению воздуха не зафиксировано, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Во вторник из-за слабого ветра, густого тумана и температурной инверсии отмечался рост концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. Одновременно с туманом жители разных районов Москвы и Новой Москвы жаловались на запах гари. Управление Роспотребнадзора по Москве провело проверку, превышений содержаний загрязняющих веществ не выявили.Однако, как отмечают в КГХ, усиление ветра со второй половины дня и снижение интенсивности температурной инверсии способствовали рассеиванию загрязняющих веществ в атмосфере.Состояние атмосферного воздуха в столице непрерывно контролируют 56 автоматических станций мониторинга.
https://realty.ria.ru/20211019/voda-1754555669.html
москва
новая москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757333394_220:0:2237:1513_1920x0_80_0_0_fa8420ce611c6355ec372a3e75e232bd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туман в москве, москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), новая москва