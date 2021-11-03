https://ria.ru/20211103/zagryaznenie-1757483332.html

Красноярская прокуратура заинтересовалась масляными пятнами на Енисее

Красноярская прокуратура заинтересовалась масляными пятнами на Енисее - РИА Новости, 03.11.2021

Красноярская прокуратура заинтересовалась масляными пятнами на Енисее

Прокуратура Красноярского края начала проверку по двум фактам загрязнения масляными пятнами реки Енисей в районе береговой насосной станции ТЭЦ-1 в Красноярске... РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T08:40

2021-11-03T08:40

2021-11-03T08:40

происшествия

красноярск

емельяновский район

красноярский край

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КРАСНОЯРСК, 3 ноя - РИА Новости. Прокуратура Красноярского края начала проверку по двум фактам загрязнения масляными пятнами реки Енисей в районе береговой насосной станции ТЭЦ-1 в Красноярске и в районе деревни Худоногово Емельяновского района, сообщает пресс-служба ведомства."При осмотре территории установлено, что масляное пятно в акватории реки Енисей в районе водозаборного ковша ТЭЦ-1 составляет 5 квадратных метров, в районе Худоногово растянулось в длину около 100 метров, а в ширину местами достигало 10 метров", - говорится в сообщении.По ее данным, к проверке привлечены специалисты Енисейского межрегионального управления Росприродназора, правоохранительных органов края и органа местного самоуправления.По требованию прокуроров организованы мероприятия по ликвидации масляных пятен с использованием биоразлагаемого сорбента, что позволило предотвратить загрязнение Енисея. Устанавливается источник загрязнений.

https://ria.ru/20211030/zagryazneniya-1756970648.html

https://ria.ru/20211029/neva-1756891015.html

красноярск

емельяновский район

красноярский край

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происшествия, красноярск, емельяновский район, красноярский край