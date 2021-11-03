https://ria.ru/20211103/zabolevaemost-1757659702.html
Минздрав Чечни оценил уровень заболеваемости COVID-19
Минздрав Чечни оценил уровень заболеваемости COVID-19 - РИА Новости, 03.11.2021
Минздрав Чечни оценил уровень заболеваемости COVID-19
Чечня демонстрирует отличные показатели по вакцинации, что вместе с соблюдением антиковидных мер держит уровень заболеваемости COVID-19 на сравнительно низком... РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T23:20
2021-11-03T23:20
2021-11-03T23:20
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здоровье - общество
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коронавирус в россии
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ГРОЗНЫЙ, 3 ноя – РИА Новости. Чечня демонстрирует отличные показатели по вакцинации, что вместе с соблюдением антиковидных мер держит уровень заболеваемости COVID-19 на сравнительно низком уровне, заявила главный эпидемиолог минздрава Чечни Асият Муртазалиева."В Чеченской Республике стабильная и контролируемая эпидемиологическая ситуация. В республике отмечен незначительный рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. При этом ЧР демонстрирует отличные показатели по вакцинации, что вместе с соблюдением антиковидных мер держит уровень заболеваемости COVID-19 на сравнительно низком уровне", - рассказала РИА Новости Муртазалиева.По ее мнению, необходимости вводить дополнительные меры в регионе нет."Введённые меры защиты на сегодняшний день достаточны. Жителям республики стоит чуть больше заботиться о себе, своём здоровье и здоровье близких и соблюдать данные меры", - отметила главный эпидемиолог регионального минздрава.По последним данным, в республике привито от COVID-19 около 692 тысяч жителей, что составляет 91,3% от плана 80% взрослого населения. При этом среди возрастной категории 60+ вакцинировано больше 137 тысяч человек, что составляет 71,5 % от запланированного числа.
https://ria.ru/20211103/peskov-1757523213.html
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общество, здоровье - общество, чеченская республика (чечня), россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Минздрав Чечни оценил уровень заболеваемости COVID-19
Минздрав Чечни назвал уровень заболеваемости COVID-19 в регионе сравнительно низким