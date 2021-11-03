https://ria.ru/20211103/yunesko-1757599085.html

Российский ученый стал первым лауреатом премии ЮНЕСКО в области наук

Российский ученый стал первым лауреатом премии ЮНЕСКО в области наук - РИА Новости, 03.11.2021

Российский ученый стал первым лауреатом премии ЮНЕСКО в области наук

Первая международная премия ЮНЕСКО-России имени Менделеева за достижения в области фундаментальных наук присуждена выдающемуся российскому ученому, мировому... РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T17:19

2021-11-03T17:19

2021-11-03T18:05

наука

московская область (подмосковье)

дубна

юрий оганесян

объединенный институт ядерных исследований

юнеско

болонский университет

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Первая международная премия ЮНЕСКО-России имени Менделеева за достижения в области фундаментальных наук присуждена выдающемуся российскому ученому, мировому лидеру в области синтеза новых сверхтяжелых химических элементов академику Юрию Оганесяну, сообщила пресс-служба ЮНЕСКО.Премии также удостоен профессор Винченцо Бальзани из Италии.Научный руководитель Лаборатории ядерных реакций имени Флерова Объединенного института ядерных исследований (Дубна, Московская область) Юрий Оганесян награжден премией "в знак признания его прорывных открытий, позволивших дополнить периодическую таблицу химических элементов Менделеева, а также за вклад в развитие фундаментальных наук в общемировом масштабе"."Деятельность профессора Оганесяна оказала принципиальное влияние на сферу синтеза и изучения новых химических элементов периодической системы. Он был ключевым участником ряда важных международных научных проектов, приведших в числе прочего к открытию сверхтяжелых химических элементов, в частности элемента с атомным номером 118", - подчеркивается в пресс-релизе.В честь Оганесяна 118-й элемент был в 2016 году официально назван "оганессоном".Почетный профессор химии Болонского университета Винченцо Бальзани отмечен премией "в знак признания перспективности его выдающихся научных открытий в области базовых химических дисциплин, а также за многолетние усилия в деле поощрения международного сотрудничества, научного образования и содействия устойчивому развитию".Бальзани стоял у истоков развития неорганической и супрамолекулярной фотохимии. "Он внес огромный вклад в развитие научного образования и в осмысление науки как определяющего фактора достижения целей в области устойчивого развития, а также в изучение взаимосвязи между наукой и обществом, между развитием естествознания и сохранением мира", - поясняется в пресс-релизе.Премия будет вручена лауреатам в ходе церемонии, которая пройдет в Париже 15 ноября в рамках работы 41-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО.Международная премия ЮНЕСКО-России имени Менделеева за достижения в области фундаментальных наук призвана привлечь внимание широкой общественности к важности развития этих научных дисциплин в интересах мирного процветания наших обществ. Премия была учреждена в 2019 году по инициативе России в целях содействия научному прогрессу, популяризации естественных наук и развитию международного сотрудничества.Она будет ежегодно присуждаться двум представителям естественно-научного сообщества в знак признания их выдающихся открытий, прорывных инновационных решений, а также активных усилий в деле популяризации фундаментальных наук, которые способствовали реальным социально-экономическим преобразованиям и развитию на уровне региона или в глобальном масштабе.

https://rsport.ria.ru/20211027/yunesko-1756554969.html

https://ria.ru/20210209/elementy-1596685632.html

московская область (подмосковье)

дубна

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наука, московская область (подмосковье), дубна, юрий оганесян, объединенный институт ядерных исследований, юнеско, болонский университет