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В римском аэропорту появятся воздушные такси
В римском аэропорту появятся воздушные такси - РИА Новости, 03.11.2021
В римском аэропорту появятся воздушные такси
Аэропорт Фьюмичино в Риме собирается запустить летающие такси, которые будут доставлять пассажиров из центра города к зданию аэровокзала, пишет "Европульс". РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T16:30
2021-11-03T16:30
2021-11-03T18:45
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Аэропорт Фьюмичино в Риме собирается запустить летающие такси, которые будут доставлять пассажиров из центра города к зданию аэровокзала, пишет "Европульс".Аппарат сможет подниматься на высоту 100-300 метров и разгоняться до 60 километров в час. Так что пассажиры сэкономят время в пути: вместо 45 минут поездка займет 15. Помимо быстроты и удобства, летающие машины принесут пользу экологии: они будут писаться от электричества и передвигаться практически бесшумно.Кабина такси рассчитана на двух человек с багажом. Первоначально стоимость проезда на аэромобилях составит около 150 долларов, но в дальнейшем снизится — когда услуга станет регулярной.Уточняется, что первые летающие такси начнут доставлять пассажиров из центра Рима до Фьюмичино в 2024 году.
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технологии, аэропорт, такси, италия, рим, новости - туризм, пассажиры, туризм
16:30 03.11.2021 (обновлено: 18:45 03.11.2021)
В римском аэропорту появятся воздушные такси
Римский аэропорт Фьюмичино запустит воздушное такси к 2024 году