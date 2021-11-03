https://ria.ru/20211103/vozdushnoetaksi-1757512015.html

В римском аэропорту появятся воздушные такси

В римском аэропорту появятся воздушные такси - РИА Новости, 03.11.2021

В римском аэропорту появятся воздушные такси

Аэропорт Фьюмичино в Риме собирается запустить летающие такси, которые будут доставлять пассажиров из центра города к зданию аэровокзала, пишет "Европульс". РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T16:30

2021-11-03T16:30

2021-11-03T18:45

туризм

технологии

аэропорт

такси

италия

рим

новости - туризм

пассажиры

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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Аэропорт Фьюмичино в Риме собирается запустить летающие такси, которые будут доставлять пассажиров из центра города к зданию аэровокзала, пишет "Европульс".Аппарат сможет подниматься на высоту 100-300 метров и разгоняться до 60 километров в час. Так что пассажиры сэкономят время в пути: вместо 45 минут поездка займет 15. Помимо быстроты и удобства, летающие машины принесут пользу экологии: они будут писаться от электричества и передвигаться практически бесшумно.Кабина такси рассчитана на двух человек с багажом. Первоначально стоимость проезда на аэромобилях составит около 150 долларов, но в дальнейшем снизится — когда услуга станет регулярной.Уточняется, что первые летающие такси начнут доставлять пассажиров из центра Рима до Фьюмичино в 2024 году.

https://ria.ru/20211103/amsterdam-1757330893.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, аэропорт, такси, италия, рим, новости - туризм, пассажиры, туризм