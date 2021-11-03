https://ria.ru/20211103/voyska-1757472848.html

Украинский генерал осмелел и пообещал устроить России "кровавую баню"

Украинский генерал пообещал устроить России "кровавую баню" - РИА Новости, 03.11.2021

Украинский генерал осмелел и пообещал устроить России "кровавую баню"

В случае начала боевых действий Украина устроит России "кровавую баню", заявил в статье для издания "Главред" генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника... РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T01:49

2021-11-03T01:49

2021-11-03T01:49

в мире

смоленская область

москва

вооруженные силы украины

игорь романенко

россия

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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. В случае начала боевых действий Украина устроит России "кровавую баню", заявил в статье для издания "Главред" генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко.Ранее американское издание Politico опубликовало спутниковые снимки, которые, по его утверждению, демонстрируют размещение российских военных "на границе с Украиной" — в Смоленской области, которая на самом деле не граничит с этой страной.Украинский военачальник отметил, что Россия якобы "стягивает войска" к границе уже на протяжении нескольких последних недель.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность из-за приписываемого Москве "усиления агрессивных действий" у границ Украины. В свою очередь, в Кремле заявляли, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение, но никому не угрожает и никого это не должно волновать.

https://ria.ru/20211102/tanki-1757348869.html

смоленская область

москва

россия

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в мире, смоленская область, москва, вооруженные силы украины, игорь романенко, россия