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Украинский генерал осмелел и пообещал устроить России "кровавую баню"
Украинский генерал пообещал устроить России "кровавую баню" - РИА Новости, 03.11.2021
Украинский генерал осмелел и пообещал устроить России "кровавую баню"
В случае начала боевых действий Украина устроит России "кровавую баню", заявил в статье для издания "Главред" генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника... РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T01:49
2021-11-03T01:49
2021-11-03T01:49
в мире
смоленская область
москва
вооруженные силы украины
игорь романенко
россия
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. В случае начала боевых действий Украина устроит России "кровавую баню", заявил в статье для издания "Главред" генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко.Ранее американское издание Politico опубликовало спутниковые снимки, которые, по его утверждению, демонстрируют размещение российских военных "на границе с Украиной" — в Смоленской области, которая на самом деле не граничит с этой страной.Украинский военачальник отметил, что Россия якобы "стягивает войска" к границе уже на протяжении нескольких последних недель.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность из-за приписываемого Москве "усиления агрессивных действий" у границ Украины. В свою очередь, в Кремле заявляли, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение, но никому не угрожает и никого это не должно волновать.
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в мире, смоленская область, москва, вооруженные силы украины, игорь романенко, россия
Украинский генерал пообещал устроить России "кровавую баню"
Генерал Романенко: Украина устроит России "кровавую баню" в случае начала боевых действий