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В МИД заявили о готовности к работе над режимом контроля над вооружениями
В МИД заявили о готовности к работе над режимом контроля над вооружениями - РИА Новости, 03.11.2021
В МИД заявили о готовности к работе над режимом контроля над вооружениями
Россия готова к совместной работе над новым режимом контроля над обычными вооружениями в Европе, заявил на заседании Первого комитета ГА ООН замглавы российской РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T19:24
2021-11-03T19:24
2021-11-03T19:24
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
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ООН, 3 ноя - РИА Новости. Россия готова к совместной работе над новым режимом контроля над обычными вооружениями в Европе, заявил на заседании Первого комитета ГА ООН замглавы российской делегации в этом комитете, зампостпреда РФ при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Андрей Белоусов."Россия готова к совместной работе над новым режимом контроля над обычными вооружениями в Европе, отвечающим интересам, как России, так и других европейских государств", - сказал Белоусов.
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в мире, вооружение, оон, европа, андрей белоусов, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия
В МИД заявили о готовности к работе над режимом контроля над вооружениями
Зампостпреда России Белоусов: Москва готова к работе над режимом контроля над вооружениями