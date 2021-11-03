https://ria.ru/20211103/vooruzhenie-1757632543.html

В МИД заявили о готовности к работе над режимом контроля над вооружениями

В МИД заявили о готовности к работе над режимом контроля над вооружениями - РИА Новости, 03.11.2021

В МИД заявили о готовности к работе над режимом контроля над вооружениями

Россия готова к совместной работе над новым режимом контроля над обычными вооружениями в Европе, заявил на заседании Первого комитета ГА ООН замглавы российской РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T19:24

2021-11-03T19:24

2021-11-03T19:24

в мире

вооружение

оон

европа

андрей белоусов

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1e/1752454395_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_20b27602b9bced9abde9977a3d197de8.jpg

ООН, 3 ноя - РИА Новости. Россия готова к совместной работе над новым режимом контроля над обычными вооружениями в Европе, заявил на заседании Первого комитета ГА ООН замглавы российской делегации в этом комитете, зампостпреда РФ при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Андрей Белоусов."Россия готова к совместной работе над новым режимом контроля над обычными вооружениями в Европе, отвечающим интересам, как России, так и других европейских государств", - сказал Белоусов.

https://ria.ru/20211103/putin-1757590864.html

европа

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, вооружение, оон, европа, андрей белоусов, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия