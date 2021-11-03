https://ria.ru/20211103/vooruzhenie-1757590645.html

Путин оценил роль искусственного интеллекта в производстве вооружения

Путин оценил роль искусственного интеллекта в производстве вооружения - РИА Новости, 03.11.2021

Путин оценил роль искусственного интеллекта в производстве вооружения

Искусственный интеллект должен обеспечить качественный прорыв в повышении боевых характеристик оружия, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T16:45

2021-11-03T16:45

2021-11-03T17:10

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технологии

армия

оружие

вооружение

сочи

владимир путин

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СОЧИ, 3 ноя - РИА Новости. Искусственный интеллект должен обеспечить качественный прорыв в повышении боевых характеристик оружия, заявил президент РФ Владимир Путин.По словам главы государства, которые он произнес на совещании с руководством Минобороны РФ и предприятий оборонно-промышленного комплекса, сейчас особенно важно развивать и внедрять технологии для создания новых гиперзвуковых систем вооружения, лазеров повышенной мощности, робототехнических комплексов."Подчеркну принципиальный момент, первостепенное значение при создании этих и других перспективных видов и образцов вооружения имеет применение технологий искусственного интеллекта, которые должны обеспечить качественный прорыв в повышении боевых характеристик оружия", - сказал Путин.Он отметил, что такие технологии должны активнее применяться и в системах управления войсками и вооружением, средствах связи и передачи данных, а также высокоточных ракетных комплексах. "Не менее важно внедрение технологий искусственного интеллект при создании перспективной робототехники, с повышенной степенью автономности, в обеспечении управления беспилотниками, а также глубоководными аппаратами", - подчеркнул глава государства.Глава государства отметил, что "безусловно, это требует времени, дополнительных усилий, финансов". "Потому что за каждым из образцов долгий кропотливый труд тысяч наших ученых, инженеров, программистов и других специалистов", - отметил Путин.

https://ria.ru/20211103/putin-1757590864.html

https://ria.ru/20211102/bespilotniki-1757381180.html

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россия, безопасность, технологии, армия, оружие, вооружение, сочи, владимир путин, министерство обороны рф (минобороны рф), искусственный интеллект