https://ria.ru/20211103/vooruzhenie-1757590645.html
Путин оценил роль искусственного интеллекта в производстве вооружения
Путин оценил роль искусственного интеллекта в производстве вооружения - РИА Новости, 03.11.2021
Путин оценил роль искусственного интеллекта в производстве вооружения
Искусственный интеллект должен обеспечить качественный прорыв в повышении боевых характеристик оружия, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T16:45
2021-11-03T16:45
2021-11-03T17:10
россия
безопасность
технологии
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оружие
вооружение
сочи
владимир путин
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СОЧИ, 3 ноя - РИА Новости. Искусственный интеллект должен обеспечить качественный прорыв в повышении боевых характеристик оружия, заявил президент РФ Владимир Путин.По словам главы государства, которые он произнес на совещании с руководством Минобороны РФ и предприятий оборонно-промышленного комплекса, сейчас особенно важно развивать и внедрять технологии для создания новых гиперзвуковых систем вооружения, лазеров повышенной мощности, робототехнических комплексов."Подчеркну принципиальный момент, первостепенное значение при создании этих и других перспективных видов и образцов вооружения имеет применение технологий искусственного интеллекта, которые должны обеспечить качественный прорыв в повышении боевых характеристик оружия", - сказал Путин.Он отметил, что такие технологии должны активнее применяться и в системах управления войсками и вооружением, средствах связи и передачи данных, а также высокоточных ракетных комплексах. "Не менее важно внедрение технологий искусственного интеллект при создании перспективной робототехники, с повышенной степенью автономности, в обеспечении управления беспилотниками, а также глубоководными аппаратами", - подчеркнул глава государства.Глава государства отметил, что "безусловно, это требует времени, дополнительных усилий, финансов". "Потому что за каждым из образцов долгий кропотливый труд тысяч наших ученых, инженеров, программистов и других специалистов", - отметил Путин.
https://ria.ru/20211103/putin-1757590864.html
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россия, безопасность, технологии, армия, оружие, вооружение, сочи, владимир путин, министерство обороны рф (минобороны рф), искусственный интеллект
16:45 03.11.2021 (обновлено: 17:10 03.11.2021)
Путин оценил роль искусственного интеллекта в производстве вооружения
Путин: искусственный интеллект должен обеспечить прорыв в высокотехнологичных вооружениях
СОЧИ, 3 ноя - РИА Новости.
Искусственный интеллект должен обеспечить качественный прорыв в повышении боевых характеристик оружия, заявил президент РФ Владимир Путин
.
По словам главы государства, которые он произнес на совещании с руководством Минобороны РФ
и предприятий оборонно-промышленного комплекса, сейчас особенно важно развивать и внедрять технологии для создания новых гиперзвуковых систем вооружения, лазеров повышенной мощности, робототехнических комплексов.
"Подчеркну принципиальный момент, первостепенное значение при создании этих и других перспективных видов и образцов вооружения имеет применение технологий искусственного интеллекта, которые должны обеспечить качественный прорыв в повышении боевых характеристик оружия", - сказал Путин.
Он отметил, что такие технологии должны активнее применяться и в системах управления войсками и вооружением, средствах связи и передачи данных, а также высокоточных ракетных комплексах. "Не менее важно внедрение технологий искусственного интеллект при создании перспективной робототехники, с повышенной степенью автономности, в обеспечении управления беспилотниками, а также глубоководными аппаратами", - подчеркнул глава государства.
"Сегодня разработка и серийное производство такого эффективного высокотехнологичного инновационного оружия - одно из ключевых направлений развития Вооруженных сил", - сказал он на совещании с руководством Минобороны РФ и предприятий оборонно-промышленного комплекса.
Глава государства отметил, что "безусловно, это требует времени, дополнительных усилий, финансов". "Потому что за каждым из образцов долгий кропотливый труд тысяч наших ученых, инженеров, программистов и других специалистов", - отметил Путин.