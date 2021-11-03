https://ria.ru/20211103/voda-1757568140.html
В ЛНР заявили, что Киев прекратил подачу воды с одной из станций
В ЛНР заявили, что Киев прекратил подачу воды с одной из станций - РИА Новости, 03.11.2021
В ЛНР заявили, что Киев прекратил подачу воды с одной из станций
Киев прекратил подачу воды в самопровозглашенную Луганскую народную республику с Западной фильтровальной станции, в результате сокращена подача воды в ряд... РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T15:39
2021-11-03T15:39
2021-11-03T15:39
в мире
украина
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луганская народная республика
алчевск
лугансквода
стаханов
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 3 ноя - РИА Новости. Киев прекратил подачу воды в самопровозглашенную Луганскую народную республику с Западной фильтровальной станции, в результате сокращена подача воды в ряд населенных пунктов ЛНР, сообщили в среду журналистам в пресс-службе государственного унитарного предприятия "Лугансквода".Петровская насосная станция и Западная фильтровальная станция (ЗФС) - единственные оставшиеся на подконтрольной Киеву территории источники водоснабжения ЛНР. Остальной объем воды ЛНР получает автономно от Киева."Украинская сторона с 8.00 (совпадает с мск) 3 ноября прекратила подачу воды с Западной фильтровальной станции на территорию ЛНР", - сообщил представитель предприятия.По его словам, причиной остановки подачи воды стало повреждение магистрального водовода от Западной фильтровальной станции (ЗФС-3) на подконтрольной Киеву территории. Представитель пресс-службы уточнил, что в связи с этим сокращена подача воды в подконтрольные ЛНР Славяносербский и Перевальский районы, а также Первомайск, Алчевск, Брянку, Стаханов, Кировск и прилегающие к ним поселки."Возобновление подачи воды будет возможно после устранения повреждения на водоводе и вхождения в прежний режим работы магистральных водоводов", - уточнил представитель пресс-службы предприятия.
https://ria.ru/20210825/vsu-1747084424.html
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луганская народная республика
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в мире, украина, киев, луганская народная республика, алчевск, лугансквода, стаханов, ситуация в днр и лнр
В ЛНР заявили, что Киев прекратил подачу воды с одной из станций
В ЛНР заявили, что Киев прекратил подачу воды с Западной фильтровальной станции