https://ria.ru/20211103/vklady-1757470045.html

Финансист объяснил, как заработать максимум на росте банковских ставок

Финансист объяснил, как заработать максимум на росте банковских ставок - РИА Новости, 03.11.2021

Финансист объяснил, как заработать максимум на росте банковских ставок

Тем, кто не планирует тратить сбережения на крупные покупки, можно рассмотреть несколько вариантов размещения накопленных средств на банковские вклады. Все... РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T02:15

2021-11-03T02:15

2021-11-03T02:15

экономика

общество

деньги

открытие (банк)

вклады

россия

александр бородкин

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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Тем, кто не планирует тратить сбережения на крупные покупки, можно рассмотреть несколько вариантов размещения накопленных средств на банковские вклады. Все зависит от целей и горизонтов инвестирования, рассказал агентству "Прайм" лидер трайба "Сбережения и инвестиции" банка "Открытие" Александр Бородкин.По его словам, можно большую долю средств направить на долгосрочный вклад с максимальной процентной ставкой, а небольшую часть накоплений — на вклад с возможностью свободного пополнения и снятия.Это позволит пользоваться средствами в любой момент, не расторгая договор с банком и не теряя проценты, подчеркнул собеседник агентства."Еще один выгодный вариант — разместить сумму на несколько вкладов под максимальный процент. Тогда вкладчик в любой момент сможет забрать деньги с одного из депозитов, потеряв проценты только с части размещенных средств, а не от всей суммы. Если же деньги клиенту в течение срока вклада не понадобятся, то он получит максимальную доходность по сравнению с другими вариантами размещения", — заключил Бородкин.

https://ria.ru/20211029/investitsii-1756778133.html

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экономика, общество, деньги, открытие (банк), вклады, россия, александр бородкин