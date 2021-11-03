https://ria.ru/20211103/velikobritaniya-1757560718.html

Парламент Британии раскритиковал Минобороны за разбазаривание денег

Парламент Британии раскритиковал Минобороны за разбазаривание денег - РИА Новости, 03.11.2021

Парламент Британии раскритиковал Минобороны за разбазаривание денег

Комитет по бюджетному контролю парламента Великобритании раскритиковал министерство обороны страны, заявив, что ведомство на протяжении десятилетий ведомств... РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T14:58

2021-11-03T14:58

2021-11-03T14:58

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ЛОНДОН, 3 ноя – РИА Новости. Комитет по бюджетному контролю парламента Великобритании раскритиковал министерство обороны страны, заявив, что ведомство на протяжении десятилетий ведомств разбазаривает деньги налогоплательщиков и не выполняет программы поставок военной техники."Министерство обороны на протяжении десятилетий занимается поставками военной техники и реализует программы, критически важные для национальной безопасности Великобритании, но, несмотря на многочисленные ревизии оборонных закупок за последние 35 лет, комитет по бюджетному контролю в своем сегодняшнем отчете заявляет, что министерство обороны "не учится на своих ошибках". Комитет крайне разочарован и раздосадован бесконечными неутешительными результатами деятельности минобороны и его поставок военной техники, в том числе разбазариванием денег налогоплательщиков, насчитывающих миллиарды", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте комитета.Комитет отмечает, что представители министерства обороны не смогли убедить комитет, что ведомство относится к этим вопросам достаточно серьезно и собирается принять меры, чтобы изменить ситуацию.Председатель комитета Мег Хиллер заявила, что несмотря на многочисленные обещания оборонного ведомства изменить ситуацию, комитет по-прежнему ждет объяснений, как прошлогоднее дополнительное финансирование оборонного бюджета будет использоваться для того, чтобы "залатать финансовые дыры" во всех программах.

https://ria.ru/20211021/rakety-1755572018.html

https://ria.ru/20211027/prestupleniya-1756372565.html

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