Парламент Британии раскритиковал Минобороны за разбазаривание денег
Парламент Британии заявил, что Минобороны транжирит деньги налогоплательщиков
ЛОНДОН, 3 ноя – РИА Новости. Комитет по бюджетному контролю парламента Великобритании раскритиковал министерство обороны страны, заявив, что ведомство на протяжении десятилетий ведомств разбазаривает деньги налогоплательщиков и не выполняет программы поставок военной техники.
"Министерство обороны на протяжении десятилетий занимается поставками военной техники и реализует программы, критически важные для национальной безопасности Великобритании, но, несмотря на многочисленные ревизии оборонных закупок за последние 35 лет, комитет по бюджетному контролю в своем сегодняшнем отчете заявляет, что министерство обороны "не учится на своих ошибках". Комитет крайне разочарован и раздосадован бесконечными неутешительными результатами деятельности минобороны и его поставок военной техники, в том числе разбазариванием денег налогоплательщиков, насчитывающих миллиарды", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте комитета.
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Комитет отмечает, что представители министерства обороны не смогли убедить комитет, что ведомство относится к этим вопросам достаточно серьезно и собирается принять меры, чтобы изменить ситуацию.
"Комитет крайне озабочен неспособностью или нежеланием министерства обороны ответить на базовые вопросы и дать честную объективную оценку ситуации с их основными программами", - отмечается в заявлении.
Председатель комитета Мег Хиллер заявила, что несмотря на многочисленные обещания оборонного ведомства изменить ситуацию, комитет по-прежнему ждет объяснений, как прошлогоднее дополнительное финансирование оборонного бюджета будет использоваться для того, чтобы "залатать финансовые дыры" во всех программах.
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