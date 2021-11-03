https://ria.ru/20211103/vaktsinatsiya-1757585937.html

Узбекистан закупил более двух миллионов доз российской вакцины от гриппа

Узбекистан закупил более двух миллионов доз российской вакцины от гриппа - РИА Новости, 03.11.2021

Узбекистан закупил более двух миллионов доз российской вакцины от гриппа

Узбекистан закупил 2 миллиона доз российской вакцины "Гриппол плюс" для вакцинации дошкольников и учащихся первых классов от гриппа, сообщает в среду... РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T16:31

2021-11-03T16:31

2021-11-03T16:31

общество

узбекистан

здоровье - общество

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ТАШКЕНТ, 3 ноя – РИА Новости. Узбекистан закупил 2 миллиона доз российской вакцины "Гриппол плюс" для вакцинации дошкольников и учащихся первых классов от гриппа, сообщает в среду пресс-служба министерства дошкольного образования."Для профилактики гриппа и респираторных заболеваний в Узбекистан было завезено 2 миллиона доз вакцины - это "Гриппол плюс", которая произведена в Российской Федерации", - говорится в сообщении министерства.В ведомстве уточнили, что российский препарат предназначен для бесплатной централизованной вакцинации всех детей дошкольного возраста и учащихся первых классов, для этого по всей республике создано 2753 прививочных пункта.Вакцина "Гриппол плюс" показала свою эффективность как в Узбекистане, так и других странах, отметили в пресс-службе. "У нее практически нет побочных эффектов и противопоказаний, она имеет в своем составе штаммы вируса, рекомендованные Всемирной организацией здравоохранения для текущего сезона", - добавили в министерстве.

https://ria.ru/20211102/gripp-1757313009.html

узбекистан

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общество, узбекистан, здоровье - общество