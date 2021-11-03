https://ria.ru/20211103/vaktsinatsiya-1757560210.html

На Алтае почти 20 тысяч человек вакцинировались от COVID-19 за два дня

На Алтае почти 20 тысяч человек вакцинировались от COVID-19 за два дня - РИА Новости, 03.11.2021

На Алтае почти 20 тысяч человек вакцинировались от COVID-19 за два дня

Спрос на вакцинацию против коронавируса продолжает расти в Алтайском крае, только за первые два дня ноября прививки поставили почти 20 тысяч человек, сообщает... РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T14:56

2021-11-03T14:56

2021-11-03T14:56

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БАРНАУЛ, 3 ноя - РИА Новости. Спрос на вакцинацию против коронавируса продолжает расти в Алтайском крае, только за первые два дня ноября прививки поставили почти 20 тысяч человек, сообщает официальный сайт правительства региона."В Алтайском крае за два дня ноября вакцинацию против коронавирусной инфекции прошли 19 800 человек. Чтобы удовлетворить возросший спрос жителей региона, в медицинских организациях развернули дополнительные прививочные кабинеты. В поликлиниках региона прививочные кабинеты будут работать и с 4 по 7 ноября", - говорится в сообщении.Ещё в середине октября в Алтайском крае в неделю прививали меньше людей, чем теперь за два дня. Ажиотажный спрос начался, когда стало известно о введении QR-кодов для посещения мест массового скопления людей."В Министерстве здравоохранения Алтайского края подчеркнули: теперь во многих поликлиниках можно привиться как по предварительной записи, так и без нее. Чтобы посетителям было удобно, главные врачи стараются развести потоки пришедших поставить первый компонент вакцины и второй, а также выделить удобное время для вакцинации организованных коллективов", - уточняют власти.Кроме того, министерство здравоохранения Алтайского края ведет мониторинг приема пациентов в мобильных прививочных пунктах."Наша задача сейчас - создать максимально комфортные условия для наших сограждан и дать возможность вакцинироваться всем желающим жителям края", - заявил министр здравоохранения Дмитрий Попов.

https://ria.ru/20211026/zavod-1756269264.html

https://ria.ru/20211025/altay-1756069293.html

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общество, алтайский край, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии