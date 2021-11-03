https://ria.ru/20211103/vaktsinatsiya-1757537908.html

В Подмосковье более четырех миллионов человек привились от COVID-19

В Подмосковье более четырех миллионов человек привились от COVID-19 - РИА Новости, 03.11.2021

В Подмосковье более четырех миллионов человек привились от COVID-19

Количество привившихся от COVID-19 в Подмосковье превысило 4 миллиона человек, сообщает пресс-служба минздрава региона. РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T13:27

2021-11-03T13:27

2021-11-03T13:27

распространение коронавируса

общество

московская область (подмосковье)

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

светлана стригункова

вакцинация россиян от covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/03/1757502324_0:146:2988:1826_1920x0_80_0_0_d84c91bf3fd95c7c75159788a8fda241.jpg

МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Количество привившихся от COVID-19 в Подмосковье превысило 4 миллиона человек, сообщает пресс-служба минздрава региона."Заболеваемость новой коронавирусной инфекцией в регионе остается высокой, как и госпитализация. Из почти 12 тысяч коек в инфекционных стационарах занято 10,3 тысячи. Я призываю всех, кто еще по каким-либо причинам не сделал прививку, пройти вакцинацию от COVID-19, особенно людей старшего возраста и с хроническими заболеваниями. На данный момент это самый эффективный способ защиты от вируса и его возможных последствий. Прививку сделали уже более 4 миллионов жителей региона", - цитирует пресс-служба министра здравоохранения Московской области Светланы Стригунковой.По данным ведомства, в Московской области продолжается кампания по массовой вакцинации от новой коронавирусной инфекции. В период ограничительных мер в регионе продолжают работать более 300 пунктов вакцинации.Привиться от новой коронавирусной инфекции можно в поликлиниках, круглосуточных пунктах вакцинации, а также в ТЦ, МФЦ и мобильных комплексах. Для этого потребуется паспорт и полис ОМС. Выбрать удобный пункт вакцинации можно на интерактивной карте.

https://ria.ru/20211102/myasnikov-1757455290.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, московская область (подмосковье), коронавирус covid-19, коронавирус в россии, светлана стригункова , вакцинация россиян от covid-19