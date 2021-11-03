https://ria.ru/20211103/vaktsinatsiya-1757504327.html

Глава Филиппин пригрозил наказывать местные власти за задержки в вакцинации

Глава Филиппин пригрозил наказывать местные власти за задержки в вакцинации - РИА Новости, 03.11.2021

Глава Филиппин пригрозил наказывать местные власти за задержки в вакцинации

Президент Филиппин Родриго Дутерте распорядился наказывать местные власти за недостаточные результаты вакцинации от COVID-19, сообщила в среду газета Inqirer. РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T11:11

2021-11-03T11:11

2021-11-03T11:22

распространение коронавируса

в мире

филиппины

родриго дутерте

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Президент Филиппин Родриго Дутерте распорядился наказывать местные власти за недостаточные результаты вакцинации от COVID-19, сообщила в среду газета Inqirer."Я распорядился применить необходимые санкции против местных администраций, которые не применяют и не используют данные им дозы (вакцин) самым быстрым образом", - приводит газета слова президента Филиппин.Дутерте пообещал, что будет требовать личной ответственности с каждого руководителя провинции или региона. По его словам, он распорядился обеспечить регионы достаточными запасами вакцин, чтобы вводить по миллиону доз ежедневно.Ранее Дутерте заявил, что тех, кто колеблется относительно вакцинации, нужно прививать по ночам, когда они спят. Как пояснил затем представитель президентской администрации, Дутерте просто пошутил.

https://radiosputnik.ria.ru/20211103/sertifikat-1757484776.html

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в мире, филиппины, родриго дутерте, коронавирус covid-19