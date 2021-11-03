https://ria.ru/20211103/vaktsina-1757566894.html

Лукашенко подписал указ о производстве в Белоруссии вакцины от COVID-19

Лукашенко подписал указ о производстве в Белоруссии вакцины от COVID-19 - РИА Новости, 03.11.2021

Лукашенко подписал указ о производстве в Белоруссии вакцины от COVID-19

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о реализации в 2021-2023 годах инвестиционного проекта по организации производства отечественной вакцины... РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T15:28

2021-11-03T15:28

2021-11-03T15:28

в мире

белоруссия

витебская область

александр лукашенко

министерство здравоохранения белоруссии

коронавирус covid-19

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МИНСК, 3 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о реализации в 2021-2023 годах инвестиционного проекта по организации производства отечественной вакцины против COVID-19, сообщили в пресс-службе белорусского лидера."Предприятие "БелВитунифарм" займётся выпуском белорусской вакцины против COVID-19. Лукашенко подписал указ о реализации этого инвестпроекта", - рассказали в пресс-службе.Документом предусмотрено строительство в деревне Должа Витебской области завода по производству вакцин. Эта производственная база определена правительством как наиболее перспективная площадка для опытно-промышленного производства вакцины, исходя из степени готовности инфраструктуры, наличия подготовленных специалистов, а также возможности последующего развития биотехнологического кластера.Разработка отечественной вакцины ведется подведомственными организациями министерства здравоохранения и Национальной академии наук Белоруссии. В настоящее время подготовлена серия прототипного варианта вакцины.Указом предусматривается освобождение технологического оборудования, сырья и материалов, ввозимых на территорию страны для реализации инвестиционного проекта, от обложения ввозными таможенными пошлинами и налогом на добавленную стоимость.В апреле президент Белоруссии подписал распоряжение о создании в Белоруссии собственной вакцины против коронавируса в 2021-2023 годах. Согласно ранее озвученному графику, белорусские специалисты должны получить опытно-промышленную партию в конце этого года, а первую промышленную партию - в 2022 году. По информации минздрава Белоруссии, прототип вакцины уже готов, ожидаются доклинические испытания, затем пройдет фаза клинических испытаний, проектирование производственных площадей, потом - производство. Прогнозируется, что в первом полугодии 2023 года белорусская вакцина выйдет в гражданский оборот.

https://ria.ru/20211026/vaktsiny-1756295831.html

https://ria.ru/20211022/lukashenko-1755771538.html

https://ria.ru/20211029/vaktsina-1756908759.html

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в мире, белоруссия, витебская область, александр лукашенко, министерство здравоохранения белоруссии, коронавирус covid-19