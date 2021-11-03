Лукашенко подписал указ о производстве в Белоруссии вакцины от COVID-19
Лукашенко подписал указ об организации производства белорусской вакцины от COVID-19
© Фото : Пресс-служба Президента Республики БеларусьПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи "Большой разговор с Президентом"
МИНСК, 3 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о реализации в 2021-2023 годах инвестиционного проекта по организации производства отечественной вакцины против COVID-19, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
"Предприятие "БелВитунифарм" займётся выпуском белорусской вакцины против COVID-19. Лукашенко подписал указ о реализации этого инвестпроекта", - рассказали в пресс-службе.
Документом предусмотрено строительство в деревне Должа Витебской области завода по производству вакцин. Эта производственная база определена правительством как наиболее перспективная площадка для опытно-промышленного производства вакцины, исходя из степени готовности инфраструктуры, наличия подготовленных специалистов, а также возможности последующего развития биотехнологического кластера.
Разработка отечественной вакцины ведется подведомственными организациями министерства здравоохранения и Национальной академии наук Белоруссии. В настоящее время подготовлена серия прототипного варианта вакцины.
Указом предусматривается освобождение технологического оборудования, сырья и материалов, ввозимых на территорию страны для реализации инвестиционного проекта, от обложения ввозными таможенными пошлинами и налогом на добавленную стоимость.
В апреле президент Белоруссии подписал распоряжение о создании в Белоруссии собственной вакцины против коронавируса в 2021-2023 годах. Согласно ранее озвученному графику, белорусские специалисты должны получить опытно-промышленную партию в конце этого года, а первую промышленную партию - в 2022 году. По информации минздрава Белоруссии, прототип вакцины уже готов, ожидаются доклинические испытания, затем пройдет фаза клинических испытаний, проектирование производственных площадей, потом - производство. Прогнозируется, что в первом полугодии 2023 года белорусская вакцина выйдет в гражданский оборот.