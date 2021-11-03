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Лукашенко подписал указ о производстве в Белоруссии вакцины от COVID-19
Лукашенко подписал указ о производстве в Белоруссии вакцины от COVID-19 - РИА Новости, 03.11.2021
Лукашенко подписал указ о производстве в Белоруссии вакцины от COVID-19
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о реализации в 2021-2023 годах инвестиционного проекта по организации производства отечественной вакцины... РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T15:28
2021-11-03T15:28
в мире
белоруссия
витебская область
александр лукашенко
министерство здравоохранения белоруссии
коронавирус covid-19
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МИНСК, 3 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о реализации в 2021-2023 годах инвестиционного проекта по организации производства отечественной вакцины против COVID-19, сообщили в пресс-службе белорусского лидера."Предприятие "БелВитунифарм" займётся выпуском белорусской вакцины против COVID-19. Лукашенко подписал указ о реализации этого инвестпроекта", - рассказали в пресс-службе.Документом предусмотрено строительство в деревне Должа Витебской области завода по производству вакцин. Эта производственная база определена правительством как наиболее перспективная площадка для опытно-промышленного производства вакцины, исходя из степени готовности инфраструктуры, наличия подготовленных специалистов, а также возможности последующего развития биотехнологического кластера.Разработка отечественной вакцины ведется подведомственными организациями министерства здравоохранения и Национальной академии наук Белоруссии. В настоящее время подготовлена серия прототипного варианта вакцины.Указом предусматривается освобождение технологического оборудования, сырья и материалов, ввозимых на территорию страны для реализации инвестиционного проекта, от обложения ввозными таможенными пошлинами и налогом на добавленную стоимость.В апреле президент Белоруссии подписал распоряжение о создании в Белоруссии собственной вакцины против коронавируса в 2021-2023 годах. Согласно ранее озвученному графику, белорусские специалисты должны получить опытно-промышленную партию в конце этого года, а первую промышленную партию - в 2022 году. По информации минздрава Белоруссии, прототип вакцины уже готов, ожидаются доклинические испытания, затем пройдет фаза клинических испытаний, проектирование производственных площадей, потом - производство. Прогнозируется, что в первом полугодии 2023 года белорусская вакцина выйдет в гражданский оборот.
https://ria.ru/20211026/vaktsiny-1756295831.html
https://ria.ru/20211022/lukashenko-1755771538.html
https://ria.ru/20211029/vaktsina-1756908759.html
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в мире, белоруссия, витебская область, александр лукашенко, министерство здравоохранения белоруссии, коронавирус covid-19
15:28 03.11.2021
 
Лукашенко подписал указ о производстве в Белоруссии вакцины от COVID-19

Лукашенко подписал указ об организации производства белорусской вакцины от COVID-19

© Фото : Пресс-служба Президента Республики БеларусьПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи "Большой разговор с Президентом"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи Большой разговор с Президентом - РИА Новости, 1920, 03.11.2021
© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь
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МИНСК, 3 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о реализации в 2021-2023 годах инвестиционного проекта по организации производства отечественной вакцины против COVID-19, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
"Предприятие "БелВитунифарм" займётся выпуском белорусской вакцины против COVID-19. Лукашенко подписал указ о реализации этого инвестпроекта", - рассказали в пресс-службе.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи Большой разговор с Президентом - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
26 октября, 13:33
Лукашенко отказался ввозить в Белоруссию западные вакцины от COVID-19
Документом предусмотрено строительство в деревне Должа Витебской области завода по производству вакцин. Эта производственная база определена правительством как наиболее перспективная площадка для опытно-промышленного производства вакцины, исходя из степени готовности инфраструктуры, наличия подготовленных специалистов, а также возможности последующего развития биотехнологического кластера.
Разработка отечественной вакцины ведется подведомственными организациями министерства здравоохранения и Национальной академии наук Белоруссии. В настоящее время подготовлена серия прототипного варианта вакцины.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции по итогам встречи - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
22 октября, 12:31
"Цепляются ко всему": Лукашенко возмутился реакцией на его слова о COVID-19
Указом предусматривается освобождение технологического оборудования, сырья и материалов, ввозимых на территорию страны для реализации инвестиционного проекта, от обложения ввозными таможенными пошлинами и налогом на добавленную стоимость.
В апреле президент Белоруссии подписал распоряжение о создании в Белоруссии собственной вакцины против коронавируса в 2021-2023 годах. Согласно ранее озвученному графику, белорусские специалисты должны получить опытно-промышленную партию в конце этого года, а первую промышленную партию - в 2022 году. По информации минздрава Белоруссии, прототип вакцины уже готов, ожидаются доклинические испытания, затем пройдет фаза клинических испытаний, проектирование производственных площадей, потом - производство. Прогнозируется, что в первом полугодии 2023 года белорусская вакцина выйдет в гражданский оборот.
Лидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская во время встречи с белорусской общиной в Варшаве - РИА Новости, 1920, 29.10.2021
29 октября, 17:38
Евросоюз готов помочь Белоруссии вакцинами от COVID-19, заявила Тихановская
 
В миреБелоруссияВитебская областьАлександр ЛукашенкоМинистерство здравоохранения БелоруссииКоронавирус COVID-19
 
 
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