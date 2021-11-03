https://ria.ru/20211103/vaktsina-1757565592.html

ВОЗ одобрила применение индийской вакцины от коронавируса в условиях ЧС

ВОЗ одобрила применение индийской вакцины от коронавируса в условиях ЧС - РИА Новости, 03.11.2021

ВОЗ одобрила применение индийской вакцины от коронавируса в условиях ЧС

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрила применение в условиях чрезвычайных ситуаций индийской вакцины от коронавируса Covaxin компании Bharat... РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T15:24

2021-11-03T15:24

2021-11-03T17:16

распространение коронавируса

вакцинация

индия

воз

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коронавирус covid-19

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ЖЕНЕВА, 3 ноя - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрила применение в условиях чрезвычайных ситуаций индийской вакцины от коронавируса Covaxin компании Bharat Biotech."ВОЗ выдала разрешение на использование в чрезвычайных ситуациях разработанной Bharat Biotech (вакцине - ред.) Covaxin... Техническая консультативная группа, созванная ВОЗ и состоящая из экспертов со всего мира, постановила, что эта вакцина отвечает стандартам ВОЗ по защите от COVID-19, а также что польза вакцины намного превышает риски, вакцина может использоваться во всем мире", - говорится в сообщении организации в Twitter.ВОЗ рекомендует применение двух доз препарата Covaxin с интервалом в четыре недели для лиц старше 18 лет. По сообщению организации, эффективность вакцины составляет 78%.Отмечается, что данных о применении препарата во время беременности пока недостаточно, планируется проведение исследований.Вакцина от коронавируса COVID-19 индийской компании Bharat Biotech по итогам третьей фазы клинических испытаний показала 77,8% эффективности против COVID-19 с выраженными симптомами. Против тяжелых форм заболевания эффективность составляет 93,4%, а против бессимптомных - 63,6%. Аналогичный процент эффективности препарат показал и против штамма "дельта". Covaxin зарегистрирован в 16 странах, в 50 государствах идет процесс одобрения вакцины. В самой Индии компания наладила производство вакцины на четырех объектах, планирует расширяться и к концу 2021 года рассчитывает достичь "годовой мощности" производства в 1 миллиард доз.

https://ria.ru/20211026/indiya-1756239005.html

https://ria.ru/20211103/vaktsina-1757482586.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцинация, индия, воз, коронавирусы, коронавирус covid-19