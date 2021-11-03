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В Кургане проверят сообщения об уничтожении медиками "Спутника Лайт"
В Кургане проверят сообщения об уничтожении медиками "Спутника Лайт" - РИА Новости, 03.11.2021
В Кургане проверят сообщения об уничтожении медиками "Спутника Лайт"
Полиция проверит информацию о массовом уничтожении медиками вакцины "Спутник Лайт" в Кургане, сообщили РИА Новости в УМВД по региону. РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T12:05
2021-11-03T12:05
2021-11-03T12:59
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 ноя — РИА Новости, Ольга Ерачина. Полиция проверит информацию о массовом уничтожении медиками вакцины "Спутник Лайт" в Кургане, сообщили РИА Новости в УМВД по региону.Ранее издание Ura.ru написало, что некоторые жители города покупали QR-коды, записываясь на прививку от коронавируса препаратом "Спутник Лайт", при этом медики уничтожали неиспользованную дефицитную вакцину."Мы проведем проверку фактов, изложенных в публикации", — сказали в ведомстве.Ранее на сайте "МВД Медиа" сообщалось, что в Кургане завели уголовное дело о внесении ложных сведений о вакцинации от COVID-19, задержали сотрудницу одной из больниц и двоих ее предполагаемых подельников, которые продавали QR-коды местным жителям. Возбуждено дело по части 4 статьи 274.1 УК "Неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру Российской Федерации".
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происшествия, курганская область, курган, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцина "спутник лайт"
12:05 03.11.2021 (обновлено: 12:59 03.11.2021)
В Кургане проверят сообщения об уничтожении медиками "Спутника Лайт"
Полиция проверит сообщения об уничтожении медиками вакцины "Спутник Лайт" в Кургане