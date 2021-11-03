https://ria.ru/20211103/vaktsina-1757489025.html

В Воронежскую область поставят партию "Спутника Лайт"

В Воронежскую область поставят партию "Спутника Лайт" - РИА Новости, 03.11.2021

В Воронежскую область поставят партию "Спутника Лайт"

Вакцину "Спутник Лайт", которая в конце октября закончилась в Воронежской области, планируется поставить в регион в течение двух ближайших недель, сообщил РИА... РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T09:33

2021-11-03T09:33

2021-11-03T09:33

распространение коронавируса

воронежская область

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

вакцина "спутник лайт"

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ВОРОНЕЖ, 3 ноя - РИА Новости. Вакцину "Спутник Лайт", которая в конце октября закончилась в Воронежской области, планируется поставить в регион в течение двух ближайших недель, сообщил РИА Новости представитель департамента здравоохранения региона.По данным на 29 октября, в Воронежской области полностью закончилась вакцина "Спутник Лайт", при этом остальные в наличии были. На вечер вторника, 2 ноября, в регионе насчитывалось 79 487 доз вакцины "Гам-Ковид-Вак", 9480 доз "ЭпиВакКороны", 1314 доз "КовиВака" и ни одной дозы "Спутника Лайт"."В настоящий момент в Воронежскую область поступила вакцина "Гам-Ковид-Вак" в количестве 112,2 тысячи доз. Поставка вакцины "Спутник Лайт" предварительно планируется в ближайшие пару недель. Поставками вакцины занимается Минздрав РФ", - говорится в сообщении.Ситуация с коронавирусной инфекцией в Воронежской области оценивается как очень сложная. В регионе с 7 октября в сутки регистрировалось более 600 новых случаев COVID-19, с 21 октября - более 700, а со 2 ноября - свыше 800. Ежедневная госпитализация на ковидные койки приблизилась к отметке в 900 пациентов, а число умерших достигло 85 человек.В области в связи с тяжелой ситуацией объявлены нерабочие дни с 25 октября по 7 ноября. Запрещены все массовые мероприятия, приостановлена работа ряда объектов розничной торговли, работа развлекательных и досуговых заведений, спортивных объектов и бытовой сферы. Гражданам старше 60 лет рекомендована самоизоляция.Ранее в области была объявлена обязательная вакцинация от коронавирусной инфекции ряда категорий работников, с 11 октября введены QR-коды и самоизоляция для непривитых граждан старше 65 лет. Все школы Воронежа и многие вузы были переведены на дистанционное обучение. По количеству летальных случаев среди пациентов с COVID-19 регион занимает третье место в Центральном федеральном округе после Москвы и Московской области. По количеству выявленных случаев коронавируса Воронежская область занимает третье место в ЦФО и седьмое - в России.

https://radiosputnik.ria.ru/20211102/layt-1757363958.html

воронежская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

воронежская область, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцина "спутник лайт"