https://ria.ru/20211103/vaktsina-1757482586.html

Гайана стала тринадцатой страной, признавшей индийскую вакцину от COVID-19

Гайана стала тринадцатой страной, признавшей индийскую вакцину от COVID-19 - РИА Новости, 03.11.2021

Гайана стала тринадцатой страной, признавшей индийскую вакцину от COVID-19

Южноамериканская Гайана стала тринадцатым государством в мире, признавшим разработанную и произведенную в Индии вакцину против коронавируса Covaxin, сообщило... РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T08:23

2021-11-03T08:23

2021-11-03T08:23

в мире

индия

гайана

мексика

греция

коронавирус covid-19

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НЬЮ-ДЕЛИ, 3 ноя – РИА Новости. Южноамериканская Гайана стала тринадцатым государством в мире, признавшим разработанную и произведенную в Индии вакцину против коронавируса Covaxin, сообщило посольство Индии."Гайана признала местную индийскую вакцину Covaxin - важный шаг вперед в постковидном партнерстве между Индией и Гайаной", - сообщило посольство в Twitter.Ранее привитым этой вакциной путешественникам въезд разрешили Австралия, Греция, Зимбабве, Иран, Маврикий, Мексика, Непал, Оман, Парагвай, Филиппины, Шри-Ланка и Эстония.Вакцина от коронавируса COVID-19 индийской компании Bharat Biotech по итогам третьей фазы клинических испытаний показала 77,8% эффективности против COVID-19 с выраженными симптомами. Против тяжелых форм заболевания эффективность составляет 93,4%, а против бессимптомных - 63,6%. Аналогичный процент эффективности препарат показал и против штамма "дельта".Covaxin зарегистрирован в 16 странах, в 50 государствах идет процесс одобрения вакцины. В самой Индии компания наладила производство вакцины на четырех объектах, планирует расширяться и к концу 2021 года рассчитывает достичь "годовой мощности" производства в 1 миллиард доз.

https://radiosputnik.ria.ru/20211103/pfizer-1757479846.html

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в мире, индия, гайана, мексика, греция, коронавирус covid-19