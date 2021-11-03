https://ria.ru/20211103/uzbekistan-1757642081.html

В Узбекистане уволили главу ведомства из-за ограничения работы соцсетей

В Узбекистане уволили главу ведомства из-за ограничения работы соцсетей - РИА Новости, 03.11.2021

В Узбекистане уволили главу ведомства из-за ограничения работы соцсетей

Глава Госинспекции по контролю в сфере информатизации и телекоммуникациям (Узкомнадзор) Голибшер Зияев освобожден от занимаемой должности, по факту приостановки РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T20:22

2021-11-03T20:22

2021-11-03T21:35

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ТАШКЕНТ, 3 ноя - РИА Новости. Глава Госинспекции по контролю в сфере информатизации и телекоммуникациям (Узкомнадзор) Голибшер Зияев освобожден от занимаемой должности, по факту приостановки работы соцсетей в Узбекистане будет проведено расследование, заявил замглавы администрации, пресс-секретарь узбекистанского президента Шерзод Асадов.Узкомнадзор в среду ограничил работу социальных сетей и мессенджеров Telegram, Facebook, "Одноклассники" и YouTube из-за нарушения закона о персональных данных."По поручению президента начальник Государственной инспекции по контролю в сфере информатизации и телекоммуникациям Голибшер Зияев освобожден от занимаемой должности за ошибочные и несогласованные действия, по произошедшему факту будут проведены следственные действия", - написал Асадов в своем Telegram-канале.Асадов добавил, что по итогам расследования в отношении всех ответственных руководителей, виновных в произошедшем, будут применены соответствующие меры ответственности.Ранее в пресс-службе кабмина страны РИА Новости сообщали, что Зияев был отстранен от должности.

https://ria.ru/20211103/uzbekistan-1757615660.html

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в мире, технологии, узбекистан, youtube, telegram (приложение), одноклассники, facebook