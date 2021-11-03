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Мирзиеев раскритиковал решение ограничить работу соцсетей в Узбекистане
Мирзиеев раскритиковал решение ограничить работу соцсетей в Узбекистане - РИА Новости, 03.11.2021
Мирзиеев раскритиковал решение ограничить работу соцсетей в Узбекистане
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев назвал недальновидным решение ограничить работу соцсетей в республике, он надеется, что скоро доступ будет восстановлен,... РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T19:53
2021-11-03T19:53
2021-11-03T20:14
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ТАШКЕНТ, 3 ноя - РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев назвал недальновидным решение ограничить работу соцсетей в республике, он надеется, что скоро доступ будет восстановлен, заявил в среду замглавы администрации, пресс-секретарь узбекистанского лидера Шерзод Асадов.Госинспекциия по контролю в сфере информатизации и телекоммуникаций (Узкомнадзор) в среду ограничила работу социальных сетей и мессенджеров Telegram, Facebook, "Одноклассники", YouTube из-за нарушения закона о персональных данных."Президент проинформирован об односторонних, не продуманных до конца действиях "Узкомназорат", принятых по указанию правительства. Думаю, в скором времени доступ ко всем социальным сетям будет восстановлен", - написал Асадов в своем Telegram-канале.
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узбекистан, в мире, технологии, youtube, telegram (приложение), шавкат мирзиеев, одноклассники, facebook
19:53 03.11.2021 (обновлено: 20:14 03.11.2021)
Мирзиеев раскритиковал решение ограничить работу соцсетей в Узбекистане
Президент Узбекистана Мирзиеев раскритиковал решение ограничить работу соцсетей в стране