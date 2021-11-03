https://ria.ru/20211103/ukraina-1757560349.html
Рада отправила в отставку вице-премьера Уруского
Рада отправила в отставку вице-премьера Уруского - РИА Новости, 03.11.2021
Рада отправила в отставку вице-премьера Уруского
Верховная рада Украины уволила вице-премьера, министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского, такое решение в среду поддержали 342... РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T14:56
2021-11-03T14:56
2021-11-03T14:56
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КИЕВ, 3 ноя - РИА Новости. Верховная рада Украины уволила вице-премьера, министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского, такое решение в среду поддержали 342 парламентария при необходимом минимуме в 226 голосов.Ранее Уруский подал в аппарат Верховной рады заявление об увольнении по собственному желанию. Издание "Украинская правда" сообщило, что вместо Уруского министерство возглавит глава таможенной службы Павел Рябикин.Согласно конституции Украины, президент подает на утверждение парламента кандидатуры министра иностранных дел и министра обороны. Остальные члены кабинета министров назначаются непосредственно Верховной радой. Увольняет министров также парламент.
https://ria.ru/20211005/rada-1753141390.html
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в мире, украина, верховная рада украины
Рада отправила в отставку вице-премьера Уруского
Рада голосованием приняла отставку вице-премьера Уруского по собственному желанию