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В Приангарье обязали перевести на удаленку сотрудников старше 60 лет

В Приангарье обязали перевести на удаленку сотрудников старше 60 лет - РИА Новости, 03.11.2021

В Приангарье обязали перевести на удаленку сотрудников старше 60 лет

Работодателей в Иркутской области обязали перевести на дистанционный режим работы жителей 60 лет и старше, а также имеющих хронические заболевания на период до... РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T09:08

2021-11-03T09:08

2021-11-03T09:08

распространение коронавируса

общество

иркутская область

здоровье - общество

коронавирусы

игорь кобзев

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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ИРКУТСК, 3 ноя – РИА Новости. Работодателей в Иркутской области обязали перевести на дистанционный режим работы жителей 60 лет и старше, а также имеющих хронические заболевания на период до 5 декабря, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.Губернатор Приангарья Игорь Кобзев внес изменения в указ об ограничительных мерах для нераспространения коронавирусной инфекции. Ранее в регионе были объявлены выходные дни с 30 октября по 7 ноября, вход в торговые центры и развлекательные заведения возможен по предъявлению QR-кодов."На дистанционный режим работы переводят работников в возрасте 60 лет и старше, лиц, имеющих хронические заболевания. Работодателям поручено обеспечить перевод на дистанционный режим работы таких работников на период в течение четырех недель (с 3 ноября 2021 года по 5 декабря 2021 года)", - говорится в сообщении.Отмечается, что в соответствии с указом на этот же период не вакцинированные против COVID-19 граждане в возрасте старше 60 лет должны находиться на самоизоляции.На текущий момент в регионе госпитализированы более 5 тысяч человек, 11 тысяч находятся на амбулаторном лечении, растет смертность. По словам губернатора, коечный фонд региона работает на пределе, до 90% умерших от коронавируса - граждане старше 60 лет.Предъявление QR-кодов при посещении торговых центров, организаций общественного питания, музеев, кинотеатров, театров, фитнес-центров, спа-салонов, бассейнов, саун, зоопарков, ранее объявленное на период выходных дней, продляется и после 8 ноября. Усилены требования по дезинфекции во всех видах транспорта.

иркутская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, иркутская область, здоровье - общество, коронавирусы, игорь кобзев, коронавирус covid-19, коронавирус в россии