https://ria.ru/20211103/ubiystvo-1757539951.html

В Тверской области после пожара возбудили дело об убийстве трех человек

В Тверской области после пожара возбудили дело об убийстве трех человек - РИА Новости, 03.11.2021

В Тверской области после пожара возбудили дело об убийстве трех человек

Уголовное дело об убийстве возбуждено в Тверской области после гибели 1 ноября трех человек при пожаре в заброшенном здании, сообщило региональное следственное... РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T13:39

2021-11-03T13:39

2021-11-03T13:39

происшествия

конаково

тверская область

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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РЯЗАНЬ, 3 ноя - РИА Новости. Уголовное дело об убийстве возбуждено в Тверской области после гибели 1 ноября трех человек при пожаре в заброшенном здании, сообщило региональное следственное управление СК РФ.Ранее СУСК по региону сообщало, что 1 ноября поступило сообщение об обнаружении тел трех человек при тушении пожара в заброшенном здании в городе Конаково. Было организовано проведение доследственной проверки."По итогам проверки следственными органами Следственного комитета возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.п. "а,д,е" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство трех лиц, совершенное с особой жестокостью и общеопасным способом)", - говорится в сообщении.Уточняется, что личности погибших устанавливаются. Тела троих мужчин нашли на втором этаже здания "с повреждениями в виде выраженного обгорания тела". В ходе осмотра места происшествия установлено, что дом отключен от коммуникаций, не электрифицирован."Очаг возгорания был расположен в единственном подъезде, на полу, под лестничным маршем первого этажа", - отмечает СУСК.В рамках расследования проводится комплекс следственных действий, направленных на установление причин и обстоятельств произошедшего, назначены необходимые экспертные исследования. Расследование уголовного дела продолжается.

https://ria.ru/20211005/tatarstan-1753180985.html

https://ria.ru/20210930/ubiystvo-1752423934.html

конаково

тверская область

россия

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происшествия, конаково, тверская область, следственный комитет россии (ск рф), россия