https://ria.ru/20211103/ubiystvo-1757538911.html

СК попросил арестовать предполагаемого убийцу экс-замглавы управления МВД

СК попросил арестовать предполагаемого убийцу экс-замглавы управления МВД - РИА Новости, 03.11.2021

СК попросил арестовать предполагаемого убийцу экс-замглавы управления МВД

Следователи в Москве просят арестовать подозреваемого в убийстве мужчины в новой Москве, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия... РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T13:33

2021-11-03T13:33

2021-11-03T13:33

магаданская область

следственный комитет россии (ск рф)

гуэбипк мвд рф

юлия иванова

новая москва

криминал

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Следователи в Москве просят арестовать подозреваемого в убийстве мужчины в новой Москве, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.Источник в правоохранительных органах 26 октября сообщил РИА Новости, что бывший замглавы антикоррупционного главка (ГУЭБиПК) МВД РФ Алексей Новосельцев был найден убитым в новой Москве - в поселении Десеновское. Тело отца с ножевыми ранениями и гематомами нашла в бане его дочь."Сегодня следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказала Иванова.Она подчеркнула, что мужчина полностью признал свою вину. Ранее СК сообщал, что задержанный на допросе мотивом убийства назвал денежный долг.Полковник милиции Алексей Новосельцев в 2002 году, в частности, возглавлял оперативную группу, расследовавшую экономические мотивы убийства губернатора Магаданской области Валентина Цветкова. Позднее убийц удалось установить и приговорить к тюремным срокам.

https://ria.ru/20211102/ubiystvo-1757327739.html

магаданская область

новая москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

магаданская область, следственный комитет россии (ск рф), гуэбипк мвд рф, юлия иванова, новая москва, криминал