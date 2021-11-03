https://ria.ru/20211103/ubiystvo-1757538911.html
СК попросил арестовать предполагаемого убийцу экс-замглавы управления МВД
СК попросил арестовать предполагаемого убийцу экс-замглавы управления МВД - РИА Новости, 03.11.2021
СК попросил арестовать предполагаемого убийцу экс-замглавы управления МВД
Следователи в Москве просят арестовать подозреваемого в убийстве мужчины в новой Москве, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия... РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T13:33
2021-11-03T13:33
2021-11-03T13:33
магаданская область
следственный комитет россии (ск рф)
гуэбипк мвд рф
юлия иванова
новая москва
криминал
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/04/1748653392_0:319:3072:2047_1920x0_80_0_0_dccadbf9a754e60da7b5fbffe9a60f74.jpg
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Следователи в Москве просят арестовать подозреваемого в убийстве мужчины в новой Москве, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.Источник в правоохранительных органах 26 октября сообщил РИА Новости, что бывший замглавы антикоррупционного главка (ГУЭБиПК) МВД РФ Алексей Новосельцев был найден убитым в новой Москве - в поселении Десеновское. Тело отца с ножевыми ранениями и гематомами нашла в бане его дочь."Сегодня следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказала Иванова.Она подчеркнула, что мужчина полностью признал свою вину. Ранее СК сообщал, что задержанный на допросе мотивом убийства назвал денежный долг.Полковник милиции Алексей Новосельцев в 2002 году, в частности, возглавлял оперативную группу, расследовавшую экономические мотивы убийства губернатора Магаданской области Валентина Цветкова. Позднее убийц удалось установить и приговорить к тюремным срокам.
https://ria.ru/20211102/ubiystvo-1757327739.html
магаданская область
новая москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/04/1748653392_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d8cee766e33a3e1bdcd6db2182fb51f7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
магаданская область, следственный комитет россии (ск рф), гуэбипк мвд рф, юлия иванова, новая москва, криминал
СК попросил арестовать предполагаемого убийцу экс-замглавы управления МВД
СК попросил арестовать предполагаемого убийцу экс-замглавы управления МВД Новосельцева