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СК попросил арестовать предполагаемого убийцу экс-замглавы управления МВД
СК попросил арестовать предполагаемого убийцу экс-замглавы управления МВД - РИА Новости, 03.11.2021
СК попросил арестовать предполагаемого убийцу экс-замглавы управления МВД
Следователи в Москве просят арестовать подозреваемого в убийстве мужчины в новой Москве, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия... РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T13:33
2021-11-03T13:33
магаданская область
следственный комитет россии (ск рф)
гуэбипк мвд рф
юлия иванова
новая москва
криминал
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Следователи в Москве просят арестовать подозреваемого в убийстве мужчины в новой Москве, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.Источник в правоохранительных органах 26 октября сообщил РИА Новости, что бывший замглавы антикоррупционного главка (ГУЭБиПК) МВД РФ Алексей Новосельцев был найден убитым в новой Москве - в поселении Десеновское. Тело отца с ножевыми ранениями и гематомами нашла в бане его дочь."Сегодня следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказала Иванова.Она подчеркнула, что мужчина полностью признал свою вину. Ранее СК сообщал, что задержанный на допросе мотивом убийства назвал денежный долг.Полковник милиции Алексей Новосельцев в 2002 году, в частности, возглавлял оперативную группу, расследовавшую экономические мотивы убийства губернатора Магаданской области Валентина Цветкова. Позднее убийц удалось установить и приговорить к тюремным срокам.
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магаданская область
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магаданская область, следственный комитет россии (ск рф), гуэбипк мвд рф, юлия иванова, новая москва, криминал
13:33 03.11.2021
 
СК попросил арестовать предполагаемого убийцу экс-замглавы управления МВД

СК попросил арестовать предполагаемого убийцу экс-замглавы управления МВД Новосельцева

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобиль следственного комитета
Автомобиль следственного комитета - РИА Новости, 1920, 03.11.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Следователи в Москве просят арестовать подозреваемого в убийстве мужчины в новой Москве, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.
Источник в правоохранительных органах 26 октября сообщил РИА Новости, что бывший замглавы антикоррупционного главка (ГУЭБиПК) МВД РФ Алексей Новосельцев был найден убитым в новой Москве - в поселении Десеновское. Тело отца с ножевыми ранениями и гематомами нашла в бане его дочь.
"Сегодня следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказала Иванова.
Она подчеркнула, что мужчина полностью признал свою вину. Ранее СК сообщал, что задержанный на допросе мотивом убийства назвал денежный долг.
Полковник милиции Алексей Новосельцев в 2002 году, в частности, возглавлял оперативную группу, расследовавшую экономические мотивы убийства губернатора Магаданской области Валентина Цветкова. Позднее убийц удалось установить и приговорить к тюремным срокам.
Алексей Новосельцев - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
2 ноября, 10:35
Стала известна причина убийства экс-замглавы управления МВД Новосельцева
 
Магаданская областьСледственный комитет России (СК РФ)ГУЭБиПК МВД РФЮлия ИвановаНовая МоскваКриминал
 
 
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