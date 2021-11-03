https://ria.ru/20211103/ubiystvo-1757490760.html

В ЕАО мужчина зарубил топором зятя

В ЕАО мужчина зарубил топором зятя - РИА Новости, 03.11.2021

В ЕАО мужчина зарубил топором зятя

Мужчина в Смидовичском районе Еврейской автономной области (ЕАО) зарубил топором зятя и сбросил тело в канализационную емкость во дворе дома, сообщив своей... РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T09:55

2021-11-03T09:55

2021-11-03T10:36

происшествия

смидовичский район

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

россия

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ХАБАРОВСК, 3 ноя - РИА Новости. Мужчина в Смидовичском районе Еврейской автономной области (ЕАО) зарубил топором зятя и сбросил тело в канализационную емкость во дворе дома, сообщив своей сестре, что ее муж после ссоры просто ушел, сообщает региональный СУСК РФ."В ночь с 27 на 28 октября после распития спиртных напитков по месту проживания в поселке Николаевка 35-летний мужчина в ходе ссоры нанес не менее четырех ударов топором в область головы и шеи мужу своей сестры, вследствие чего последний скончался. Чтобы скрыть совершенное преступление, мужчина сбросил труп в шамбо (канализационная емкость) во дворе, а своей сестре сказал, что они поссорились и ее муж ушел из дома", - сообщает следственное управление.Отмечается, что родственник скрылся с места преступления, сотрудники вневедомственной охраны управления Росгвардии по ЕАО задержали его только 2 ноября. Биробиджанским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело по части 1 ст. 105 УК РФ (убийство).Уточняется, что мужчине предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

https://ria.ru/20211016/yugra-1754851500.html

https://ria.ru/20211014/sud-1754517382.html

смидовичский район

россия

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происшествия, смидовичский район, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), россия