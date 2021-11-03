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Здунов назвал туркластер "Санаксарь – Темников" ключевой точкой роста
Здунов назвал туркластер "Санаксарь – Темников" ключевой точкой роста - РИА Новости, 03.11.2021
Здунов назвал туркластер "Санаксарь – Темников" ключевой точкой роста
Глава Мордовии Артём Здунов назвал кластер "Санаксарь – Темников" одной из ключевых точек роста в развитии туризма в республике, сообщает пресс-служба главы... РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T14:08
2021-11-03T14:08
распространение коронавируса
экономика
алексеевка
нижегородская область
республика мордовия
артем здунов
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 ноя — РИА Новости. Глава Мордовии Артём Здунов назвал кластер "Санаксарь – Темников" одной из ключевых точек роста в развитии туризма в республике, сообщает пресс-служба главы региона.Проект развития паломническо-туристического кластера в Темниковском районе вошел в утвержденный президентом России отдельный перечень поручений по социально-экономическому развитию Мордовии."Согласно документу, в республике будет реализован комплекс мер, обеспечивающих включение Темниковского района в ключевые маршруты паломническо-туристического кластера "Арзамас – Дивеево – Саров" Нижегородской области. В том числе будет приведена в нормативное состояние дорожная сеть на основных туристических направлениях и организовано автомобильное движение по маршруту "Санаксарь – Старый Город – Вещерка – Нарышкино – Сатис – Дивеево", соединяющему Темниковский район с Нижегородской областью", - говорится в сообщении.Проект развития паломническо-туристического кластера предусматривает также благоустройство города Темникова, строительство целого ряда новых объектов, в их числе - музейно-просветительский модуль "Ушаков-центр" и воссоздание исторической усадьбы адмирала Феодора Ушакова в деревне Алексеевка."Паломническо-туристический кластер в Темниковском районе - это одна из ключевых точек роста в развитии туризма в республике на ближайшие годы. Чтобы успешно реализовать этот проект, необходимо искать дополнительные источники финансирования, в том числе через системы грантовой поддержки", - цитирует пресс-служба слова Здунова.На совещании в правительстве республики обсудили вопросы подготовки плана мероприятий по первому этапу проекта - он включает в себя строительство автомобильной дороги "Старый Город – Вещерка", строительство Ушаков-центра и благоустройство общественных территорий в Темникове. Важнейшая часть этого этапа – строительство дороги, в настоящее время объявлен конкурс на выполнение проектных работ, проектно-сметная документация будет готова в 2022 году, а само строительство запланировано на 2023-2024 годы.Председатель правительства Мордовии Владимир Сидоров поставил перед профильными министерствами и администрацией Темниковского района задачу ускорить работу по проекту паломническо-туристического кластера, чтобы без лишних проволочек войти в соответствующие федеральные программы.
https://ria.ru/20211028/turizm-1756724588.html
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экономика, алексеевка, нижегородская область, республика мордовия, артем здунов, россия
14:08 03.11.2021
 
Здунов назвал туркластер "Санаксарь – Темников" ключевой точкой роста

Глава Мордовии Здунов назвал кластер "Санаксарь – Темников" одной из ключевых точек роста

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкАртем Здунов
Артем Здунов - РИА Новости, 1920, 03.11.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 ноя — РИА Новости. Глава Мордовии Артём Здунов назвал кластер "Санаксарь – Темников" одной из ключевых точек роста в развитии туризма в республике, сообщает пресс-служба главы региона.
Проект развития паломническо-туристического кластера в Темниковском районе вошел в утвержденный президентом России отдельный перечень поручений по социально-экономическому развитию Мордовии.
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Глава Мордовии провел первое заседание совета по туризму
"Согласно документу, в республике будет реализован комплекс мер, обеспечивающих включение Темниковского района в ключевые маршруты паломническо-туристического кластера "Арзамас – Дивеево – Саров" Нижегородской области. В том числе будет приведена в нормативное состояние дорожная сеть на основных туристических направлениях и организовано автомобильное движение по маршруту "Санаксарь – Старый Город – Вещерка – Нарышкино – Сатис – Дивеево", соединяющему Темниковский район с Нижегородской областью", - говорится в сообщении.
Проект развития паломническо-туристического кластера предусматривает также благоустройство города Темникова, строительство целого ряда новых объектов, в их числе - музейно-просветительский модуль "Ушаков-центр" и воссоздание исторической усадьбы адмирала Феодора Ушакова в деревне Алексеевка.
"Паломническо-туристический кластер в Темниковском районе - это одна из ключевых точек роста в развитии туризма в республике на ближайшие годы. Чтобы успешно реализовать этот проект, необходимо искать дополнительные источники финансирования, в том числе через системы грантовой поддержки", - цитирует пресс-служба слова Здунова.
На совещании в правительстве республики обсудили вопросы подготовки плана мероприятий по первому этапу проекта - он включает в себя строительство автомобильной дороги "Старый Город – Вещерка", строительство Ушаков-центра и благоустройство общественных территорий в Темникове. Важнейшая часть этого этапа – строительство дороги, в настоящее время объявлен конкурс на выполнение проектных работ, проектно-сметная документация будет готова в 2022 году, а само строительство запланировано на 2023-2024 годы.
Председатель правительства Мордовии Владимир Сидоров поставил перед профильными министерствами и администрацией Темниковского района задачу ускорить работу по проекту паломническо-туристического кластера, чтобы без лишних проволочек войти в соответствующие федеральные программы.
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