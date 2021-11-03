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В России подешевели лук, морковь и яблоки
В России подешевели лук, морковь и яблоки - РИА Новости, 03.11.2021
В России подешевели лук, морковь и яблоки
Рост цен на огурцы, помидоры и картофель в России с 26 октября по 1 ноября замедлился по сравнению с предыдущей неделей, капуста вновь подорожала; а лук,... РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T19:31
2021-11-03T19:31
экономика
продукты
федеральная служба государственной статистики (росстат)
россия
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Рост цен на огурцы, помидоры и картофель в России с 26 октября по 1 ноября замедлился по сравнению с предыдущей неделей, капуста вновь подорожала; а лук, морковь и яблоки продолжили дешеветь, следует из данных Росстата.По данным статистического ведомства, в целом цены на плодоовощную продукцию за отчетный период выросли в среднем на 1,7%. В частности, картофель подорожал на 1,42%, свежая белокочанная капуста - на 0,1%, свежие огурцы - на 9,66%, помидоры - на 5,27%. В свою очередь репчатый лук подешевел на 0,63%, морковь - на 0,33%, яблоки - на 0,49%.С начала года к 1 ноября картофель в России подорожал на 50,33%, капуста - на 86,18%, лук - на 18,91%, морковь - на 30,44%, помидоры - на 3,07%. Огурцы с начала года подешевели на 18,77%, яблоки - на 4,97%.За предыдущий период, с 19 по 25 октября, картофель вырос в цене на 2,3%, огурцы - на 11,37%, помидоры - на 7,16%. Капуста тогда подешевела на 0,07%, лук - на 0,66%, морковь - на 0,13%, яблоки - на 1,12%. В целом цены на плодоовощную продукцию тогда повысились в среднем на 1,8%.С 26 октября по 1 ноября в России выросли цены на полукопченые и варено-копченые колбасы (на 0,8%), печенье (на 0,7%), сливочное масло (на 0,6%). Говядина, вареные колбасы, сосиски, сардельки, мясные, овощные и фруктово-ягодные консервы для детского питания, маргарин и шоколадные конфеты подорожали на 0,4%; молоко и жирный творог - на 0,3%.Цены на сметану, сухие молочные смеси для детского питания, обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) выросли на 0,2%; на свинину, мороженую рыбу и соль - на 0,1%. Стоимость сычужных сыров снизилась на 0,3%.
https://ria.ru/20211027/tseny-1756408850.html
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экономика, продукты, федеральная служба государственной статистики (росстат), россия
19:31 03.11.2021
 
В России подешевели лук, морковь и яблоки

В России репчатый лук подешевел на 0,63%, морковь - на 0,33%, яблоки - на 0,49%

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВ одном из гипермаркетов Московской области. Архивное фото
В одном из гипермаркетов Московской области. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 03.11.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Рост цен на огурцы, помидоры и картофель в России с 26 октября по 1 ноября замедлился по сравнению с предыдущей неделей, капуста вновь подорожала; а лук, морковь и яблоки продолжили дешеветь, следует из данных Росстата.
По данным статистического ведомства, в целом цены на плодоовощную продукцию за отчетный период выросли в среднем на 1,7%. В частности, картофель подорожал на 1,42%, свежая белокочанная капуста - на 0,1%, свежие огурцы - на 9,66%, помидоры - на 5,27%. В свою очередь репчатый лук подешевел на 0,63%, морковь - на 0,33%, яблоки - на 0,49%.
Женщина в одном из магазинов - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
27 октября, 04:09
Россиянам рассказали, как изменятся цены на продукты перед Новым годом
С начала года к 1 ноября картофель в России подорожал на 50,33%, капуста - на 86,18%, лук - на 18,91%, морковь - на 30,44%, помидоры - на 3,07%. Огурцы с начала года подешевели на 18,77%, яблоки - на 4,97%.
За предыдущий период, с 19 по 25 октября, картофель вырос в цене на 2,3%, огурцы - на 11,37%, помидоры - на 7,16%. Капуста тогда подешевела на 0,07%, лук - на 0,66%, морковь - на 0,13%, яблоки - на 1,12%. В целом цены на плодоовощную продукцию тогда повысились в среднем на 1,8%.
С 26 октября по 1 ноября в России выросли цены на полукопченые и варено-копченые колбасы (на 0,8%), печенье (на 0,7%), сливочное масло (на 0,6%). Говядина, вареные колбасы, сосиски, сардельки, мясные, овощные и фруктово-ягодные консервы для детского питания, маргарин и шоколадные конфеты подорожали на 0,4%; молоко и жирный творог - на 0,3%.
Цены на сметану, сухие молочные смеси для детского питания, обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) выросли на 0,2%; на свинину, мороженую рыбу и соль - на 0,1%. Стоимость сычужных сыров снизилась на 0,3%.
Прилавок с фруктами и овощами - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
20 октября, 01:16
Россиянам назвали товары, цены на которые не вырастут
 
ЭкономикаПродуктыФедеральная служба государственной статистики (Росстат)Россия
 
 
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