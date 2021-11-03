https://ria.ru/20211103/tseny-1757632963.html

В России подешевели лук, морковь и яблоки

В России подешевели лук, морковь и яблоки - РИА Новости, 03.11.2021

В России подешевели лук, морковь и яблоки

Рост цен на огурцы, помидоры и картофель в России с 26 октября по 1 ноября замедлился по сравнению с предыдущей неделей, капуста вновь подорожала; а лук,... РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T19:31

2021-11-03T19:31

2021-11-03T19:31

экономика

продукты

федеральная служба государственной статистики (росстат)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153221/59/1532215978_20:0:1480:821_1920x0_80_0_0_6897b668122872063157c6ab5cc85280.jpg

МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Рост цен на огурцы, помидоры и картофель в России с 26 октября по 1 ноября замедлился по сравнению с предыдущей неделей, капуста вновь подорожала; а лук, морковь и яблоки продолжили дешеветь, следует из данных Росстата.По данным статистического ведомства, в целом цены на плодоовощную продукцию за отчетный период выросли в среднем на 1,7%. В частности, картофель подорожал на 1,42%, свежая белокочанная капуста - на 0,1%, свежие огурцы - на 9,66%, помидоры - на 5,27%. В свою очередь репчатый лук подешевел на 0,63%, морковь - на 0,33%, яблоки - на 0,49%.С начала года к 1 ноября картофель в России подорожал на 50,33%, капуста - на 86,18%, лук - на 18,91%, морковь - на 30,44%, помидоры - на 3,07%. Огурцы с начала года подешевели на 18,77%, яблоки - на 4,97%.За предыдущий период, с 19 по 25 октября, картофель вырос в цене на 2,3%, огурцы - на 11,37%, помидоры - на 7,16%. Капуста тогда подешевела на 0,07%, лук - на 0,66%, морковь - на 0,13%, яблоки - на 1,12%. В целом цены на плодоовощную продукцию тогда повысились в среднем на 1,8%.С 26 октября по 1 ноября в России выросли цены на полукопченые и варено-копченые колбасы (на 0,8%), печенье (на 0,7%), сливочное масло (на 0,6%). Говядина, вареные колбасы, сосиски, сардельки, мясные, овощные и фруктово-ягодные консервы для детского питания, маргарин и шоколадные конфеты подорожали на 0,4%; молоко и жирный творог - на 0,3%.Цены на сметану, сухие молочные смеси для детского питания, обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) выросли на 0,2%; на свинину, мороженую рыбу и соль - на 0,1%. Стоимость сычужных сыров снизилась на 0,3%.

https://ria.ru/20211027/tseny-1756408850.html

https://ria.ru/20211020/tseny-1755306115.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, продукты, федеральная служба государственной статистики (росстат), россия