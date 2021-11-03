Северный обход Твери по трассе М-11 построят в 2024 году
© Фото : правительство Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя во время совещания с председателем правления Государственной компании "Российские автомобильные дороги" Вячеславом Петушенко
ТВЕРЬ, 3 ноя – РИА Новости. Северный обход Твери по трассе М-11 построят в 2024 году, сообщил в среду на совещании в Твери с губернатором региона Игорем Руденей председатель правления ГК "Российские автомобильные дороги" Вячеслав Петушенко.
"На сегодняшний день у нас разработан проект, согласованы все технические решения. Планируем сдать объект к началу 2024 года", – отметил Петушенко, слова которого цитирует пресс-служба регионального правительства.
На совещании рассмотрены варианты обустройства развязок и съездов в районе Твери в направлении городов Кимры, Бежецк и других населенных пунктов. Также обсуждалось развитие сервисных зон, заправочных комплексов.
"У нас создается новый транспортный коридор, который будет являться основой для развития северо-востока области. Трасса Тверь-Бежецк-Весьегонск – М-11 создаст прямой выезд на трассу для наших крупных предприятий и поможет разгрузить Тверь, Калининской район от грузового транспорта", – сказал на совещании Руденя.
По мнению губернатора, реализация проекта создаст дополнительные возможности для развития инфраструктурных и логистических проектов северо-востока области.
Проектное решение подразумевает строительство четырехполосного участка длиной более 62,3 километра дороги, по которой можно будет развивать скорость в 150 километров в час. На обходе будут обустроены пункты взимания платы, площадки отдыха, оснащенные современными санитарными модулями. В рамках обхода предполагается строительство 35 искусственных сооружений общей протяженностью более 3 километров. Значимым объектом на новом участке станет мост через реку Волга (на 155-м километре) длиной более 1 километра.
Для повышения транспортной доступности города и прилегающих территорий, разгрузки областной столицы от крупногабаритных машин предусматривается устройство дополнительных транспортных развязок. В рамках проекта планируется строительство четырёх развязок.
Соглашение о сотрудничестве между компанией "Российские автомобильные дороги" и правительством Тверской области было подписано Руденей 4 июня на Петербургском международном экономическом форуме 2021. В рамках соглашения на участке трассы М-11, который проходит по территории Верхневолжья, предполагается установка современных многофункциональных зон дорожного сервиса, туристско-информационных объектов, объектов торговли и общественного питания, сооружений связи, отметили в пресс-службе.