Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
https://ria.ru/20211103/trassa-1757636741.html
Северный обход Твери по трассе М-11 построят в 2024 году
Северный обход Твери по трассе М-11 построят в 2024 году - РИА Новости, 03.11.2021
Северный обход Твери по трассе М-11 построят в 2024 году
Северный обход Твери по трассе М-11 построят в 2024 году, сообщил в среду на совещании в Твери с губернатором региона Игорем Руденей председатель правления ГК... РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T19:49
2021-11-03T19:49
тверская область
калининский район
кимры
тверская область
российские автомобильные дороги
игорь руденя
вячеслав петушенко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/03/1757635118_0:92:1301:823_1920x0_80_0_0_c96d0c37c5628b103b29f2e70e4a41ec.jpg
ТВЕРЬ, 3 ноя – РИА Новости. Северный обход Твери по трассе М-11 построят в 2024 году, сообщил в среду на совещании в Твери с губернатором региона Игорем Руденей председатель правления ГК "Российские автомобильные дороги" Вячеслав Петушенко.На совещании рассмотрены варианты обустройства развязок и съездов в районе Твери в направлении городов Кимры, Бежецк и других населенных пунктов. Также обсуждалось развитие сервисных зон, заправочных комплексов."У нас создается новый транспортный коридор, который будет являться основой для развития северо-востока области. Трасса Тверь-Бежецк-Весьегонск – М-11 создаст прямой выезд на трассу для наших крупных предприятий и поможет разгрузить Тверь, Калининской район от грузового транспорта", – сказал на совещании Руденя.По мнению губернатора, реализация проекта создаст дополнительные возможности для развития инфраструктурных и логистических проектов северо-востока области.Проектное решение подразумевает строительство четырехполосного участка длиной более 62,3 километра дороги, по которой можно будет развивать скорость в 150 километров в час. На обходе будут обустроены пункты взимания платы, площадки отдыха, оснащенные современными санитарными модулями. В рамках обхода предполагается строительство 35 искусственных сооружений общей протяженностью более 3 километров. Значимым объектом на новом участке станет мост через реку Волга (на 155-м километре) длиной более 1 километра.Для повышения транспортной доступности города и прилегающих территорий, разгрузки областной столицы от крупногабаритных машин предусматривается устройство дополнительных транспортных развязок. В рамках проекта планируется строительство четырёх развязок.Соглашение о сотрудничестве между компанией "Российские автомобильные дороги" и правительством Тверской области было подписано Руденей 4 июня на Петербургском международном экономическом форуме 2021. В рамках соглашения на участке трассы М-11, который проходит по территории Верхневолжья, предполагается установка современных многофункциональных зон дорожного сервиса, туристско-информационных объектов, объектов торговли и общественного питания, сооружений связи, отметили в пресс-службе.
https://ria.ru/20211026/natsproekt-1756343276.html
калининский район
кимры
тверская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/03/1757635118_0:0:1173:880_1920x0_80_0_0_c73da261a63f164488ff8254c3f31ad7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
калининский район, кимры, тверская область, российские автомобильные дороги, игорь руденя, вячеслав петушенко
19:49 03.11.2021
 

Северный обход Твери по трассе М-11 построят в 2024 году

© Фото : правительство Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя во время совещания с председателем правления Государственной компании "Российские автомобильные дороги" Вячеславом Петушенко
Губернатор Тверской области Игорь Руденя во время совещания с председателем правления Государственной компании Российские автомобильные дороги Вячеславом Петушенко - РИА Новости, 1920, 03.11.2021
© Фото : правительство Тверской области
Читать ria.ru в
ТВЕРЬ, 3 ноя – РИА Новости. Северный обход Твери по трассе М-11 построят в 2024 году, сообщил в среду на совещании в Твери с губернатором региона Игорем Руденей председатель правления ГК "Российские автомобильные дороги" Вячеслав Петушенко.
"На сегодняшний день у нас разработан проект, согласованы все технические решения. Планируем сдать объект к началу 2024 года", – отметил Петушенко, слова которого цитирует пресс-служба регионального правительства.
На совещании рассмотрены варианты обустройства развязок и съездов в районе Твери в направлении городов Кимры, Бежецк и других населенных пунктов. Также обсуждалось развитие сервисных зон, заправочных комплексов.
"У нас создается новый транспортный коридор, который будет являться основой для развития северо-востока области. Трасса Тверь-Бежецк-Весьегонск – М-11 создаст прямой выезд на трассу для наших крупных предприятий и поможет разгрузить Тверь, Калининской район от грузового транспорта", – сказал на совещании Руденя.
По мнению губернатора, реализация проекта создаст дополнительные возможности для развития инфраструктурных и логистических проектов северо-востока области.
Проектное решение подразумевает строительство четырехполосного участка длиной более 62,3 километра дороги, по которой можно будет развивать скорость в 150 километров в час. На обходе будут обустроены пункты взимания платы, площадки отдыха, оснащенные современными санитарными модулями. В рамках обхода предполагается строительство 35 искусственных сооружений общей протяженностью более 3 километров. Значимым объектом на новом участке станет мост через реку Волга (на 155-м километре) длиной более 1 километра.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя на заседании Правительства - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
26 октября, 16:40Тверская область
Руденя: нацпроект повысит уровень цифрового развития Верхневолжья
Для повышения транспортной доступности города и прилегающих территорий, разгрузки областной столицы от крупногабаритных машин предусматривается устройство дополнительных транспортных развязок. В рамках проекта планируется строительство четырёх развязок.
Соглашение о сотрудничестве между компанией "Российские автомобильные дороги" и правительством Тверской области было подписано Руденей 4 июня на Петербургском международном экономическом форуме 2021. В рамках соглашения на участке трассы М-11, который проходит по территории Верхневолжья, предполагается установка современных многофункциональных зон дорожного сервиса, туристско-информационных объектов, объектов торговли и общественного питания, сооружений связи, отметили в пресс-службе.
 
Тверская областьКалининский районКимрыТверская областьРоссийские автомобильные дорогиИгорь РуденяВячеслав Петушенко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:13На Украине заявили о провале борьбы с русским языком
04:10Диетолог назвала четыре самых полезных сухофрукта
04:09Разбившийся Ан-12 под Иркутском не проходил противогололедную обработку
04:01В Великобритании из-за нехватки мясников туши начали вывозить за границу
03:18Автомобилистам рассказали, что делать при недоливе топлива на АЗС
03:15Россиянам посоветовали дешевый продукт для снижения холестерина
03:08В Египте найдена гробница казначея Рамзеса II
03:06Премьер Дании заявила, что не знала о незаконности убийства миллионов норок
03:00Юрист рассказал, нужно ли платить долги по унаследованному жилью
02:58В Роспотребнадзоре рассказали, когда пациент с COVID-19 больше не заразен
02:53На Чукотке рассказали о пассажирах, летевших на разбившемся Ан-12
02:45В бундестаге усомнились в запуске "Северного потока — 2" до 2022 года
02:35Диетолог рассказала о вреде и пользе сыра
02:26Врач рассказала об участившейся "постковидной проблеме"
02:26Опубликовано видео противостояния ВМС США и Ирана в Оманском заливе
02:17Названы данные, которые мошенники могут узнать по номеру телефона
02:13В Никарагуа возмутились блокировкой аккаунтов в Twitter перед выборами
02:08Вирусолог предупредил о риске появления новых вариантов COVID-19 в России
02:02Макрон поблагодарил Меркель за то, что она сделала для Европы
01:50Госсекретарь США и глава МИД Австралии обсудили партнерство AUKUS
Лента новостейМолния
На Украине заявили о провале борьбы с русским языкомДиетолог назвала четыре самых полезных сухофруктаРазбившийся Ан-12 под Иркутском не проходил противогололедную обработкуВ Великобритании из-за нехватки мясников туши начали вывозить за границуАвтомобилистам рассказали, что делать при недоливе топлива на АЗСРоссиянам посоветовали дешевый продукт для снижения холестеринаВ Египте найдена гробница казначея Рамзеса IIПремьер Дании заявила, что не знала о незаконности убийства миллионов норокЮрист рассказал, нужно ли платить долги по унаследованному жильюВ Роспотребнадзоре рассказали, когда пациент с COVID-19 больше не заразенНа Чукотке рассказали о пассажирах, летевших на разбившемся Ан-12В бундестаге усомнились в запуске "Северного потока — 2" до 2022 годаДиетолог рассказала о вреде и пользе сыраВрач рассказала об участившейся "постковидной проблеме"Опубликовано видео противостояния ВМС США и Ирана в Оманском заливеНазваны данные, которые мошенники могут узнать по номеру телефонаВ Никарагуа возмутились блокировкой аккаунтов в Twitter перед выборамиВирусолог предупредил о риске появления новых вариантов COVID-19 в РоссииМакрон поблагодарил Меркель за то, что она сделала для ЕвропыГоссекретарь США и глава МИД Австралии обсудили партнерство AUKUS