https://ria.ru/20211103/trassa-1757636741.html

Северный обход Твери по трассе М-11 построят в 2024 году

Северный обход Твери по трассе М-11 построят в 2024 году - РИА Новости, 03.11.2021

Северный обход Твери по трассе М-11 построят в 2024 году

Северный обход Твери по трассе М-11 построят в 2024 году, сообщил в среду на совещании в Твери с губернатором региона Игорем Руденей председатель правления ГК... РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T19:49

2021-11-03T19:49

2021-11-03T19:49

тверская область

калининский район

кимры

тверская область

российские автомобильные дороги

игорь руденя

вячеслав петушенко

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ТВЕРЬ, 3 ноя – РИА Новости. Северный обход Твери по трассе М-11 построят в 2024 году, сообщил в среду на совещании в Твери с губернатором региона Игорем Руденей председатель правления ГК "Российские автомобильные дороги" Вячеслав Петушенко.На совещании рассмотрены варианты обустройства развязок и съездов в районе Твери в направлении городов Кимры, Бежецк и других населенных пунктов. Также обсуждалось развитие сервисных зон, заправочных комплексов."У нас создается новый транспортный коридор, который будет являться основой для развития северо-востока области. Трасса Тверь-Бежецк-Весьегонск – М-11 создаст прямой выезд на трассу для наших крупных предприятий и поможет разгрузить Тверь, Калининской район от грузового транспорта", – сказал на совещании Руденя.По мнению губернатора, реализация проекта создаст дополнительные возможности для развития инфраструктурных и логистических проектов северо-востока области.Проектное решение подразумевает строительство четырехполосного участка длиной более 62,3 километра дороги, по которой можно будет развивать скорость в 150 километров в час. На обходе будут обустроены пункты взимания платы, площадки отдыха, оснащенные современными санитарными модулями. В рамках обхода предполагается строительство 35 искусственных сооружений общей протяженностью более 3 километров. Значимым объектом на новом участке станет мост через реку Волга (на 155-м километре) длиной более 1 километра.Для повышения транспортной доступности города и прилегающих территорий, разгрузки областной столицы от крупногабаритных машин предусматривается устройство дополнительных транспортных развязок. В рамках проекта планируется строительство четырёх развязок.Соглашение о сотрудничестве между компанией "Российские автомобильные дороги" и правительством Тверской области было подписано Руденей 4 июня на Петербургском международном экономическом форуме 2021. В рамках соглашения на участке трассы М-11, который проходит по территории Верхневолжья, предполагается установка современных многофункциональных зон дорожного сервиса, туристско-информационных объектов, объектов торговли и общественного питания, сооружений связи, отметили в пресс-службе.

https://ria.ru/20211026/natsproekt-1756343276.html

калининский район

кимры

тверская область

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калининский район, кимры, тверская область, российские автомобильные дороги, игорь руденя, вячеслав петушенко