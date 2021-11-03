https://ria.ru/20211103/toplivo-1757648881.html

Правительство изучит необходимость повышения продаж топлива на бирже

Правительство изучит необходимость повышения продаж топлива на бирже - РИА Новости, 03.11.2021

Правительство изучит необходимость повышения продаж топлива на бирже

Правительство РФ изучает целесообразность повышения норматива продаж топлива на бирже на 1%, пока продолжит мониторинг ситуации, сообщается в пресс-релизе... РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T21:15

2021-11-03T21:15

2021-11-03T21:17

экономика

министерство финансов рф (минфин россии)

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

максим решетников

цены на нефть

россия

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Правительство РФ изучает целесообразность повышения норматива продаж топлива на бирже на 1%, пока продолжит мониторинг ситуации, сообщается в пресс-релизе кабмина."В части моторных топлив было решено продолжать мониторинг ситуации на топливном рынке, в том числе в его биржевом звене, для рассмотрения целесообразности дальнейшего увеличения биржевых нормативов по бензинам и дизельному топливу на 1% для каждого из их типов", - говорится в сообщении.Минэнерго и Федеральная антимонопольная служба еще в августе рекомендовали временно увеличить на третий квартал продажи бензина и дизтоплива через биржу на 1 процентный пункт, до 12% и 8,5% от объема их производства соответственно. Однако изменения об этом в совместный приказ так и не были внесены. Сейчас нормативы продаж на бирже составляют 11% от объема произведенного бензина и 7,5% - дизтоплива.Новак провел совещание по топливному рынку с участием министра экономического развития Максима Решетникова, главы ФАС Максима Шаскольского, представителями Минэнерго, Минфина, нефтяных компаний – производителей топлива, а также профильных топливных объединений рынка.

https://ria.ru/20211103/novak-1757645954.html

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экономика, министерство финансов рф (минфин россии), министерство энергетики рф (минэнерго россии), федеральная антимонопольная служба (фас россии), максим решетников, цены на нефть, россия