https://ria.ru/20211103/toplivo-1757646664.html

В правительстве прокомментировали рост цен на топливо на АЗС

В правительстве прокомментировали рост цен на топливо на АЗС - РИА Новости, 03.11.2021

В правительстве прокомментировали рост цен на топливо на АЗС

Подорожание топлива на российских АЗС находится в рамках инфляции, отмечается в релизе правительства по итогам сессии. РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T20:57

2021-11-03T20:57

2021-11-03T22:35

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

александр новак

министерство финансов рф (минфин россии)

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

максим решетников

цены на нефть

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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Подорожание топлива на российских АЗС находится в рамках инфляции, отмечается в релизе правительства по итогам сессии."Несмотря на продолжающийся активный рост мировых котировок на нефтепродукты, к середине IV квартала текущего года темпы роста цен на российских АЗС находятся в рамках расчетной инфляции", — говорится в сообщении.По данным Росстата, за октябрь бензин в стране подорожал на 0,62%, а с начала года — на 6,88%. При этом инфляция за прошлый месяц составила 1,11%, с начала года потребительские цены выросли на 6,49%. По сравнению с октябрем 2020-го цена на топливо увеличилась на 7,09% при инфляции в 8,13%.Вице-премьер Александр Новак в среду провел стратегическую сессию по ситуации на рынке нефтепродуктов. В ней участвовали в том числе главы Минэкономразвития и ФАС Максим Решетников и Максим Шаскольский, представители Минэнерго, Минфина, нефтяных компаний, а также профильных топливных объединений рынка.Новак поручил проанализировать целесообразность корректировки демпфирующего механизма на 2022 год.Демпфер был создан для сдерживания цен на топливо на внутреннем российском рынке. В общих чертах, если экспортная цена бензина и дизтоплива выше условной внутрироссийской, то государство компенсирует нефтекомпаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в стране. А если российские цены выше экспортных, то нефтяники делятся с государством частью сверхприбыли от внутренних продаж.Владимир Путин в июле подписал закон, предусматривающий корректировку демпфера. Новые параметры механизма начали действовать задним числом, с 1 мая. Согласно документу, условная цена бензина в формуле демпфера снижена по сравнению с уровнями, ранее установленными на 2021-й и 2022 год, а после будет индексироваться на 3%. Ежегодная индексация цены, заложенной в механизм демпфера для дизельного топлива, с 2022 года снизится с 5% до 3%.

https://ria.ru/20211103/toplivo-1757648881.html

https://ria.ru/20211015/benzin-1754672436.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, александр новак, министерство финансов рф (минфин россии), министерство энергетики рф (минэнерго россии), федеральная антимонопольная служба (фас россии), максим решетников, цены на нефть, россия