https://ria.ru/20211103/toplivo-1757646664.html
В правительстве прокомментировали рост цен на топливо на АЗС
В правительстве прокомментировали рост цен на топливо на АЗС - РИА Новости, 03.11.2021
В правительстве прокомментировали рост цен на топливо на АЗС
Подорожание топлива на российских АЗС находится в рамках инфляции, отмечается в релизе правительства по итогам сессии. РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T20:57
2021-11-03T20:57
2021-11-03T22:35
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
александр новак
министерство финансов рф (минфин россии)
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
максим решетников
цены на нефть
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Подорожание топлива на российских АЗС находится в рамках инфляции, отмечается в релизе правительства по итогам сессии."Несмотря на продолжающийся активный рост мировых котировок на нефтепродукты, к середине IV квартала текущего года темпы роста цен на российских АЗС находятся в рамках расчетной инфляции", — говорится в сообщении.По данным Росстата, за октябрь бензин в стране подорожал на 0,62%, а с начала года — на 6,88%. При этом инфляция за прошлый месяц составила 1,11%, с начала года потребительские цены выросли на 6,49%. По сравнению с октябрем 2020-го цена на топливо увеличилась на 7,09% при инфляции в 8,13%.Вице-премьер Александр Новак в среду провел стратегическую сессию по ситуации на рынке нефтепродуктов. В ней участвовали в том числе главы Минэкономразвития и ФАС Максим Решетников и Максим Шаскольский, представители Минэнерго, Минфина, нефтяных компаний, а также профильных топливных объединений рынка.Новак поручил проанализировать целесообразность корректировки демпфирующего механизма на 2022 год.Демпфер был создан для сдерживания цен на топливо на внутреннем российском рынке. В общих чертах, если экспортная цена бензина и дизтоплива выше условной внутрироссийской, то государство компенсирует нефтекомпаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в стране. А если российские цены выше экспортных, то нефтяники делятся с государством частью сверхприбыли от внутренних продаж.Владимир Путин в июле подписал закон, предусматривающий корректировку демпфера. Новые параметры механизма начали действовать задним числом, с 1 мая. Согласно документу, условная цена бензина в формуле демпфера снижена по сравнению с уровнями, ранее установленными на 2021-й и 2022 год, а после будет индексироваться на 3%. Ежегодная индексация цены, заложенной в механизм демпфера для дизельного топлива, с 2022 года снизится с 5% до 3%.
https://ria.ru/20211103/toplivo-1757648881.html
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экономика, александр новак, министерство финансов рф (минфин россии), министерство энергетики рф (минэнерго россии), федеральная антимонопольная служба (фас россии), максим решетников, цены на нефть, россия
20:57 03.11.2021 (обновлено: 22:35 03.11.2021)
В правительстве прокомментировали рост цен на топливо на АЗС
Правительство заявило, что цены на бензин на АЗС растут в рамках инфляции
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Подорожание топлива на российских АЗС находится в рамках инфляции, отмечается в релизе правительства по итогам сессии.
"Несмотря на продолжающийся активный рост мировых котировок на нефтепродукты, к середине IV квартала текущего года темпы роста цен на российских АЗС находятся в рамках расчетной инфляции", — говорится в сообщении.
По данным Росстата, за октябрь бензин в стране подорожал на 0,62%, а с начала года — на 6,88%. При этом инфляция за прошлый месяц составила 1,11%, с начала года потребительские цены выросли на 6,49%. По сравнению с октябрем 2020-го цена на топливо увеличилась на 7,09% при инфляции в 8,13%.
Вице-премьер Александр Новак
в среду провел стратегическую сессию по ситуации на рынке нефтепродуктов. В ней участвовали в том числе главы Минэкономразвития и ФАС Максим Решетников
и Максим Шаскольский, представители Минэнерго
, Минфина
, нефтяных компаний, а также профильных топливных объединений рынка.
Новак поручил проанализировать целесообразность корректировки демпфирующего механизма на 2022 год.
Демпфер был создан для сдерживания цен на топливо на внутреннем российском рынке. В общих чертах, если экспортная цена бензина и дизтоплива выше условной внутрироссийской, то государство компенсирует нефтекомпаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в стране. А если российские цены выше экспортных, то нефтяники делятся с государством частью сверхприбыли от внутренних продаж.
Владимир Путин в июле подписал закон, предусматривающий корректировку демпфера. Новые параметры механизма начали действовать задним числом, с 1 мая. Согласно документу, условная цена бензина в формуле демпфера снижена по сравнению с уровнями, ранее установленными на 2021-й и 2022 год, а после будет индексироваться на 3%. Ежегодная индексация цены, заложенной в механизм демпфера для дизельного топлива, с 2022 года снизится с 5% до 3%.