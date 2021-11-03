https://ria.ru/20211103/tomsk-1757517428.html
Томская область введет запрет на посещение торговых центров без QR-кода
Томская область введет запрет на посещение торговых центров без QR-кода - РИА Новости, 03.11.2021
Томская область введет запрет на посещение торговых центров без QR-кода
Власти Томской области с 8 ноября вводят запрет на посещение торговых, спортивных центров, парикмахерских и учреждений культуры без QR-кода или отрицательного... РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T12:09
2021-11-03T12:09
2021-11-03T12:09
распространение коронавируса
томская область
томск
сергей жвачкин
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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НОВОСИБИРСК, 3 ноя – РИА Новости. Власти Томской области с 8 ноября вводят запрет на посещение торговых, спортивных центров, парикмахерских и учреждений культуры без QR-кода или отрицательного теста на COVID-19, сообщает в среду обладминистрация.Ранее сообщалось, что губернатор Томской области Сергей Жвачкин, возглавляющий региональный оперативный штаб по противодействию распространению COVID-19, принял решение продлить действующий в регионе режим нерабочих дней до 15 ноября."Также глава региона принял решение уже с 8 ноября ввести запрет на посещение без документов о состоянии здоровья как учреждений общепита, так и других заведений сферы услуг – торгово-развлекательных и спортивных центров, парикмахерских, кинотеатров, театров и других учреждений культуры", - говорится в сообщении.Власти поясняют, что этими документами могут быть справка о вакцинации, справка о перенесенной не более полугода назад болезни СOVID-19, QR-код или ПЦР-тест, сделанный не позднее 72 часов до посещения.Жвачкин поручил усилить контроль за соблюдением масочного режима, наполняемости залов, входных фильтров, особенно в общественном транспорте и на объектах торговли. При этом губернатор поручил администрации Томска и другим муниципалитетам увеличить частоту работы автобусов на линиях для того, чтобы избегать переполнения.Глава региона призвал всех жителей Томской области максимально использовать нерабочие дни для того, чтобы сделать прививку."Темпы вакцинации в Томске и других территориях за последние недели выросли в четыре раза, но снижать их нам ни в коем случае нельзя. Мы вернемся к нормальной жизни только после того, как получим коллективный иммунитет", - добавил Жвачкин.
https://ria.ru/20211103/lancet-1757508713.html
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томская область, томск, сергей жвачкин, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Томская область введет запрет на посещение торговых центров без QR-кода
Томская область введет с 8 ноября запрет на посещение торговых центров без QR-кода
НОВОСИБИРСК, 3 ноя – РИА Новости.
Власти Томской области
с 8 ноября вводят запрет на посещение торговых, спортивных центров, парикмахерских и учреждений культуры без QR-кода или отрицательного теста на COVID-19, сообщает в среду обладминистрация.
Ранее сообщалось, что губернатор Томской области Сергей Жвачкин
, возглавляющий региональный оперативный штаб по противодействию распространению COVID-19, принял решение продлить действующий в регионе режим нерабочих дней до 15 ноября.
"Также глава региона принял решение уже с 8 ноября ввести запрет на посещение без документов о состоянии здоровья как учреждений общепита, так и других заведений сферы услуг – торгово-развлекательных и спортивных центров, парикмахерских, кинотеатров, театров и других учреждений культуры", - говорится в сообщении.
Власти поясняют, что этими документами могут быть справка о вакцинации, справка о перенесенной не более полугода назад болезни СOVID-19, QR-код или ПЦР-тест, сделанный не позднее 72 часов до посещения.
Жвачкин поручил усилить контроль за соблюдением масочного режима, наполняемости залов, входных фильтров, особенно в общественном транспорте и на объектах торговли. При этом губернатор поручил администрации Томска
и другим муниципалитетам увеличить частоту работы автобусов на линиях для того, чтобы избегать переполнения.
Глава региона призвал всех жителей Томской области максимально использовать нерабочие дни для того, чтобы сделать прививку.
"Темпы вакцинации в Томске и других территориях за последние недели выросли в четыре раза, но снижать их нам ни в коем случае нельзя. Мы вернемся к нормальной жизни только после того, как получим коллективный иммунитет", - добавил Жвачкин.