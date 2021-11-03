https://ria.ru/20211103/tomsk-1757517428.html

Томская область введет запрет на посещение торговых центров без QR-кода

Томская область введет запрет на посещение торговых центров без QR-кода - РИА Новости, 03.11.2021

Томская область введет запрет на посещение торговых центров без QR-кода

Власти Томской области с 8 ноября вводят запрет на посещение торговых, спортивных центров, парикмахерских и учреждений культуры без QR-кода или отрицательного... РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T12:09

2021-11-03T12:09

2021-11-03T12:09

распространение коронавируса

томская область

томск

сергей жвачкин

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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НОВОСИБИРСК, 3 ноя – РИА Новости. Власти Томской области с 8 ноября вводят запрет на посещение торговых, спортивных центров, парикмахерских и учреждений культуры без QR-кода или отрицательного теста на COVID-19, сообщает в среду обладминистрация.Ранее сообщалось, что губернатор Томской области Сергей Жвачкин, возглавляющий региональный оперативный штаб по противодействию распространению COVID-19, принял решение продлить действующий в регионе режим нерабочих дней до 15 ноября."Также глава региона принял решение уже с 8 ноября ввести запрет на посещение без документов о состоянии здоровья как учреждений общепита, так и других заведений сферы услуг – торгово-развлекательных и спортивных центров, парикмахерских, кинотеатров, театров и других учреждений культуры", - говорится в сообщении.Власти поясняют, что этими документами могут быть справка о вакцинации, справка о перенесенной не более полугода назад болезни СOVID-19, QR-код или ПЦР-тест, сделанный не позднее 72 часов до посещения.Жвачкин поручил усилить контроль за соблюдением масочного режима, наполняемости залов, входных фильтров, особенно в общественном транспорте и на объектах торговли. При этом губернатор поручил администрации Томска и другим муниципалитетам увеличить частоту работы автобусов на линиях для того, чтобы избегать переполнения.Глава региона призвал всех жителей Томской области максимально использовать нерабочие дни для того, чтобы сделать прививку."Темпы вакцинации в Томске и других территориях за последние недели выросли в четыре раза, но снижать их нам ни в коем случае нельзя. Мы вернемся к нормальной жизни только после того, как получим коллективный иммунитет", - добавил Жвачкин.

https://ria.ru/20211103/lancet-1757508713.html

https://ria.ru/20211103/koronavirus-1757511531.html

томская область

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томская область, томск, сергей жвачкин, коронавирус covid-19, коронавирус в россии