https://ria.ru/20211103/tender-1757498797.html

Обьявлен тендер на строительство Западного моста в Твери

Обьявлен тендер на строительство Западного моста в Твери - РИА Новости, 03.11.2021

Обьявлен тендер на строительство Западного моста в Твери

Комитет госзаказа Тверской области разместил тендер на строительство Западного моста через Волгу, который свяжет два берега Волги в Твери и поможет снизить... РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T10:45

2021-11-03T10:45

2021-11-03T10:45

тверская область

тверь

игорь руденя

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0b/1754084091_0:256:2732:1793_1920x0_80_0_0_e36f8ca9ec198b270b1d904553d0ddfe.jpg

ТВЕРЬ, 3 ноя – РИА Новости. Комитет госзаказа Тверской области разместил тендер на строительство Западного моста через Волгу, который свяжет два берега Волги в Твери и поможет снизить транспортную нагрузку в городе, сообщает пресс-служба регионального правительства.Стоимость мостового шестиполосного сооружения - 13,3 миллиарда рублей. Его протяженность с учетом двух развязок составит более трех километров. Длина самого моста - 349,5 метра.Согласно конкурсной документации, мост предполагается построить до сентября 2024 года, автодорожный путепровод - до декабря 2024 года. Все работы по строительству моста и развязок будут завершены в ноябре 2025 года.Губернатор Тверской области Игорь Руденя неоднократно говорил о необходимости строительства Западного моста в Твери. Проект также предусматривает строительство и реконструкцию двух автомобильных и одного железнодорожного моста, с развязками и формированием магистрального автодвижения между Пролетарским и Заволжским районами Твери, обеспечивающего транспортную доступность медицинского кластера, а также удобные выезды на трассы М10 и М11, отметили в пресс-службе.

https://ria.ru/20211028/infrastruktura-1756664836.html

тверь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тверь, игорь руденя