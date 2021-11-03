https://ria.ru/20211103/tender-1757498797.html
Обьявлен тендер на строительство Западного моста в Твери
Обьявлен тендер на строительство Западного моста в Твери - РИА Новости, 03.11.2021
Обьявлен тендер на строительство Западного моста в Твери
Комитет госзаказа Тверской области разместил тендер на строительство Западного моста через Волгу, который свяжет два берега Волги в Твери и поможет снизить... РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T10:45
2021-11-03T10:45
2021-11-03T10:45
тверская область
тверь
игорь руденя
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ТВЕРЬ, 3 ноя – РИА Новости. Комитет госзаказа Тверской области разместил тендер на строительство Западного моста через Волгу, который свяжет два берега Волги в Твери и поможет снизить транспортную нагрузку в городе, сообщает пресс-служба регионального правительства.Стоимость мостового шестиполосного сооружения - 13,3 миллиарда рублей. Его протяженность с учетом двух развязок составит более трех километров. Длина самого моста - 349,5 метра.Согласно конкурсной документации, мост предполагается построить до сентября 2024 года, автодорожный путепровод - до декабря 2024 года. Все работы по строительству моста и развязок будут завершены в ноябре 2025 года.Губернатор Тверской области Игорь Руденя неоднократно говорил о необходимости строительства Западного моста в Твери. Проект также предусматривает строительство и реконструкцию двух автомобильных и одного железнодорожного моста, с развязками и формированием магистрального автодвижения между Пролетарским и Заволжским районами Твери, обеспечивающего транспортную доступность медицинского кластера, а также удобные выезды на трассы М10 и М11, отметили в пресс-службе.
https://ria.ru/20211028/infrastruktura-1756664836.html
тверь
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тверь, игорь руденя