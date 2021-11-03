https://ria.ru/20211103/tambov-1757651962.html

Заработала новая программа набора врачей в поликлиники Тамбова и Мичуринска

Заработала новая программа набора врачей в поликлиники Тамбова и Мичуринска - РИА Новости, 03.11.2021

Заработала новая программа набора врачей в поликлиники Тамбова и Мичуринска

Управление здравоохранения Тамбовской области подписало первое соглашение о стимулирующей выплате в один миллион рублей с терапевтом, устроившимся на работу в... РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T21:39

2021-11-03T21:39

2021-11-03T21:41

тамбовская область

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ТАМБОВ, 3 ноя – РИА Новости. Управление здравоохранения Тамбовской области подписало первое соглашение о стимулирующей выплате в один миллион рублей с терапевтом, устроившимся на работу в поликлинику Мичуринска, второго по величине города Тамбовской области, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.Решение о стимулирующих выплатах участковым терапевтам и педиатрам, решившим трудоустроиться в поликлиники Тамбова и Мичуринска, было принято в конце октября врио главы администрации Тамбовской области Максимом Егоровым с целью решить проблему дефицита медицинских кадров.Сейчас только в Мичуринске не хватает шести участковых педиатров и восьми терапевтов. В пресс-службе добавили, что до конца года такие выплаты в двух городах смогут получить не менее 16 специалистов. Программа рассчитана до 2023 года."Медики, получившие выплату, обязаны отработать на полную ставку в течение пяти лет. В случае досрочного расторжения трудового договора они вернут полученные средства обратно в бюджет", - уточнил собеседник агентства.В пресс-службе напомнили, что в регионе уже действует программа "Земский доктор", которая предусматривает выплаты в размере от одного до полутора миллионов рублей врачам, трудоустроившимся на селе или в небольших городах и поселках. Однако она не распространяется на медиков, поступающих на работу по специальности в городах с населением более 50 тысяч человек.

https://ria.ru/20211103/nerabochie-1757519542.html

https://ria.ru/20211021/kompensatsii-1755657610.html

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общество, тамбов, мичуринск, тамбовская область, здоровье - общество, максим егоров