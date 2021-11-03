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Госдеп подтвердил возобновление диалога по СВПД
Госдеп подтвердил возобновление диалога по СВПД - РИА Новости, 03.11.2021
Госдеп подтвердил возобновление диалога по СВПД
​​Диалог по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе возобновится в Вене 29 ноября, подтвердил представитель... РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T22:15
2021-11-03T22:50
в мире
сша
вена
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
тегеран (город)
дональд трамп
нед прайс
роберт малли
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ВАШИНГТОН, 3 ноя - РИА Новости. ​​Диалог по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе возобновится в Вене 29 ноября, подтвердил представитель госдепартамента США Нед Прайс."Мы приветствуем сделанное ЕС объявление о том, что они скоординировали всех участников переговоров по возобновлению соблюдения СВПД и седьмой раунд переговоров возобновится в понедельник 29 ноября", - сказал Прайс в среду на брифинге.По его словам, американскую делегацию традиционно возглавит спецпредставитель по Ирану Роберт Малли."Мы по-прежнему считаем, что все еще возможно достигнуть понимания по взаимному выполнению СВПД, разрешив небольшое число остающихся вопросов... Если иранцы настроены серьезно, мы можем достигнуть этого достаточно быстро", - сказал Прайс, добавив, что "окно возможностей" не будет открыто вечно. "Мы надеемся, что, когда иранская делегация прибудет в Вену... они подойдут к этому с готовностью обсуждать (проблему) быстро и честно", - сказал представитель госдепартамента.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили СВПД. Сделка предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия. В мае 2018 года тогдашний президент США Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе и восстановлении жестких санкций против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.В Вене проходят переговоры по восстановлению СВПД и снятию санкций США с Ирана, 20 июня завершился шестой раунд. По словам постпреда РФ при международных организациях в Вене Михаила Ульянова, работа по восстановлению сделки завершена почти на 90%, остались политические моменты, связанные с обязательствами США и тем, как Вашингтон будет соблюдать их в будущем.
https://ria.ru/20211101/iran-1757204928.html
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в мире, сша, вена, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), тегеран (город), дональд трамп, нед прайс, роберт малли, россия
22:15 03.11.2021 (обновлено: 22:50 03.11.2021)
 
Госдеп подтвердил возобновление диалога по СВПД

Представитель Госдепа Прайс подтвердил возобновление диалога по иранской ядерной сделке

© Sputnik / Артур Габдрахманов / Перейти в фотобанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.11.2021
© Sputnik / Артур Габдрахманов
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ВАШИНГТОН, 3 ноя - РИА Новости. ​​Диалог по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе возобновится в Вене 29 ноября, подтвердил представитель госдепартамента США Нед Прайс.
"Мы приветствуем сделанное ЕС объявление о том, что они скоординировали всех участников переговоров по возобновлению соблюдения СВПД и седьмой раунд переговоров возобновится в понедельник 29 ноября", - сказал Прайс в среду на брифинге.
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По его словам, американскую делегацию традиционно возглавит спецпредставитель по Ирану Роберт Малли.
"Мы по-прежнему считаем, что все еще возможно достигнуть понимания по взаимному выполнению СВПД, разрешив небольшое число остающихся вопросов... Если иранцы настроены серьезно, мы можем достигнуть этого достаточно быстро", - сказал Прайс, добавив, что "окно возможностей" не будет открыто вечно. "Мы надеемся, что, когда иранская делегация прибудет в Вену... они подойдут к этому с готовностью обсуждать (проблему) быстро и честно", - сказал представитель госдепартамента.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили СВПД. Сделка предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия. В мае 2018 года тогдашний президент США Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе и восстановлении жестких санкций против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
В Вене проходят переговоры по восстановлению СВПД и снятию санкций США с Ирана, 20 июня завершился шестой раунд. По словам постпреда РФ при международных организациях в Вене Михаила Ульянова, работа по восстановлению сделки завершена почти на 90%, остались политические моменты, связанные с обязательствами США и тем, как Вашингтон будет соблюдать их в будущем.
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В миреСШАВенаСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Тегеран (город)Дональд ТрампНед ПрайсРоберт МаллиРоссия
 
 
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