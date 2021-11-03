22:15 03.11.2021 (обновлено: 22:50 03.11.2021)
Госдеп подтвердил возобновление диалога по СВПД
Представитель Госдепа Прайс подтвердил возобновление диалога по иранской ядерной сделке
© Sputnik / Артур Габдрахманов / Перейти в фотобанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
© Sputnik / Артур Габдрахманов
"Мы приветствуем сделанное ЕС объявление о том, что они скоординировали всех участников переговоров по возобновлению соблюдения СВПД и седьмой раунд переговоров возобновится в понедельник 29 ноября", - сказал Прайс в среду на брифинге.
По его словам, американскую делегацию традиционно возглавит спецпредставитель по Ирану Роберт Малли.
"Мы по-прежнему считаем, что все еще возможно достигнуть понимания по взаимному выполнению СВПД, разрешив небольшое число остающихся вопросов... Если иранцы настроены серьезно, мы можем достигнуть этого достаточно быстро", - сказал Прайс, добавив, что "окно возможностей" не будет открыто вечно. "Мы надеемся, что, когда иранская делегация прибудет в Вену... они подойдут к этому с готовностью обсуждать (проблему) быстро и честно", - сказал представитель госдепартамента.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили СВПД. Сделка предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия. В мае 2018 года тогдашний президент США Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе и восстановлении жестких санкций против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
В Вене проходят переговоры по восстановлению СВПД и снятию санкций США с Ирана, 20 июня завершился шестой раунд. По словам постпреда РФ при международных организациях в Вене Михаила Ульянова, работа по восстановлению сделки завершена почти на 90%, остались политические моменты, связанные с обязательствами США и тем, как Вашингтон будет соблюдать их в будущем.