https://ria.ru/20211103/sudbischenskaya-bitva-1757516859.html

Онлайн-конференция о Судбищенской битве 1555 года

Онлайн-конференция о Судбищенской битве 1555 года - РИА Новости, 03.11.2021

Онлайн-конференция о Судбищенской битве 1555 года

8 ноября в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция на тему: "Судбищенская битва: итоги первого года исследований".

2021-11-03T12:05

2021-11-03T12:05

2021-11-03T13:35

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Задать вопросУчастники:- академик РАН, директор Института археологии РАН Николай МАКАРОВ;- исполнительный директор фонда "История Отечества" Константин МОГИЛЕВСКИЙ;- директор Государственного музея-заповедника "Куликово поле" Владимир ГРИЦЕНКО;- директор Фонда развития науки и культуры "Таволга" Марина БОНДАРЕВА;- ученый секретарь Государственного музея-заповедника "Куликово поле" Алексей ВОРОНЦОВ;- ведущий научный сотрудник Института географии РАН Александр АЛЕКСАНДРОВСКИЙ;- заведующая отделом естественно-научных дисциплин Государственного музея-заповедника "Куликово поле" Ольга БУРОВА;- мажоритарный акционер концерна "Калашников", оказывающий поддержку исследованиям на месте Судбищенской битвы, Алан ЛУШНИКОВ.В апреле 2021 года было найдено место финального эпизода Судбищенской битвы 1555 года. После обследования археологи начали расширять зону поиска и обнаружили следы предшествующего боя.Что скрывается под названием "урочище Судбищи"? Какие эпизоды сражения уже удалось локализовать? Какие новые находки атрибутированы археологами? Какие исследования идут?Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на FacebookОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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