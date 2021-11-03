12:05 03.11.2021 (обновлено: 13:35 03.11.2021)
Онлайн-конференция о Судбищенской битве 1555 года
8 ноября в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция на тему: "Судбищенская битва: итоги первого года исследований".
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Участники:
- академик РАН, директор Института археологии РАН Николай МАКАРОВ;
- исполнительный директор фонда "История Отечества" Константин МОГИЛЕВСКИЙ;
- директор Государственного музея-заповедника "Куликово поле" Владимир ГРИЦЕНКО;
- директор Фонда развития науки и культуры "Таволга" Марина БОНДАРЕВА;
- ученый секретарь Государственного музея-заповедника "Куликово поле" Алексей ВОРОНЦОВ;
- ведущий научный сотрудник Института географии РАН Александр АЛЕКСАНДРОВСКИЙ;
- заведующая отделом естественно-научных дисциплин Государственного музея-заповедника "Куликово поле" Ольга БУРОВА;
- мажоритарный акционер концерна "Калашников", оказывающий поддержку исследованиям на месте Судбищенской битвы, Алан ЛУШНИКОВ.
В апреле 2021 года было найдено место финального эпизода Судбищенской битвы 1555 года. После обследования археологи начали расширять зону поиска и обнаружили следы предшествующего боя.
Что скрывается под названием "урочище Судбищи"? Какие эпизоды сражения уже удалось локализовать? Какие новые находки атрибутированы археологами? Какие исследования идут?
Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на Facebook
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- академик РАН, директор Института археологии РАН Николай МАКАРОВ;
- исполнительный директор фонда "История Отечества" Константин МОГИЛЕВСКИЙ;
- директор Государственного музея-заповедника "Куликово поле" Владимир ГРИЦЕНКО;
- директор Фонда развития науки и культуры "Таволга" Марина БОНДАРЕВА;
- ученый секретарь Государственного музея-заповедника "Куликово поле" Алексей ВОРОНЦОВ;
- ведущий научный сотрудник Института географии РАН Александр АЛЕКСАНДРОВСКИЙ;
- заведующая отделом естественно-научных дисциплин Государственного музея-заповедника "Куликово поле" Ольга БУРОВА;
- мажоритарный акционер концерна "Калашников", оказывающий поддержку исследованиям на месте Судбищенской битвы, Алан ЛУШНИКОВ.
В апреле 2021 года было найдено место финального эпизода Судбищенской битвы 1555 года. После обследования археологи начали расширять зону поиска и обнаружили следы предшествующего боя.
Что скрывается под названием "урочище Судбищи"? Какие эпизоды сражения уже удалось локализовать? Какие новые находки атрибутированы археологами? Какие исследования идут?
Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на Facebook
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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