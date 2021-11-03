https://ria.ru/20211103/soveschanie-1757525415.html
Путин проведет совещание с правительством
Путин проведет совещание с правительством - РИА Новости, 03.11.2021
Путин проведет совещание с правительством
Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведет совещание с правительством, рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T12:38
2021-11-03T12:38
2021-11-03T14:15
россия
политика
владимир путин
дмитрий песков
правительство рф
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведет совещание с правительством, рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."На следующей неделе планируется", - сказал он."Специальных каких-то мероприятий не запланировано на этой неделе. Вы знаете, что правительство активно работает, правительственный штаб, координационный совет заседает регулярно, потом уже скоординированное и синхронизированное мнение докладывается президенту", - сказал Песков журналистам в ответ на соответствующий вопрос.
https://ria.ru/20211103/putin-1757525966.html
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россия, политика, владимир путин, дмитрий песков, правительство рф
12:38 03.11.2021 (обновлено: 14:15 03.11.2021)
Путин проведет совещание с правительством
Путин проведет совещание с правительством на следующей неделе