https://ria.ru/20211103/soveschanie-1757525415.html

Путин проведет совещание с правительством

Путин проведет совещание с правительством - РИА Новости, 03.11.2021

Путин проведет совещание с правительством

Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведет совещание с правительством, рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T12:38

2021-11-03T12:38

2021-11-03T14:15

россия

политика

владимир путин

дмитрий песков

правительство рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757380953_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_414d329258b9bdbaa9c92a259b5a59cf.jpg

МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведет совещание с правительством, рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."На следующей неделе планируется", - сказал он."Специальных каких-то мероприятий не запланировано на этой неделе. Вы знаете, что правительство активно работает, правительственный штаб, координационный совет заседает регулярно, потом уже скоординированное и синхронизированное мнение докладывается президенту", - сказал Песков журналистам в ответ на соответствующий вопрос.

https://ria.ru/20211103/putin-1757525966.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, политика, владимир путин, дмитрий песков, правительство рф