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Мэр Сочи заявил, что аэропорт города примет рекордное число пассажиров

Мэр Сочи заявил, что аэропорт города примет рекордное число пассажиров - РИА Новости, 03.11.2021

Мэр Сочи заявил, что аэропорт города примет рекордное число пассажиров

Рекордное число пассажиров планирует принять международный аэропорт Сочи в этом году, сообщил мэр курорта Алексей Копайгородский. РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T14:17

2021-11-03T14:17

2021-11-03T14:17

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СОЧИ, 3 ноя – РИА Новости. Рекордное число пассажиров планирует принять международный аэропорт Сочи в этом году, сообщил мэр курорта Алексей Копайгородский."По прогнозам, до конца года пассажиропоток аэропорта превысит 11 миллионов", — написал мэр в своем телеграм-канале.Копайгородский добавил, что очень много гостей прибывают на курорт и железнодорожным транспортом, поэтому важен контроль безопасности отдыхающих."Это позволит сохранить стабильную санитарно-эпидемиологическую обстановку в городе", — подчеркнул мэр.Напомним, в августе аэропорт принял рекордного, семимиллионного пассажира, а уже через месяц показатель превысил девять миллионов.

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