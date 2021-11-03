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Мэр Сочи заявил, что аэропорт города примет рекордное число пассажиров
Мэр Сочи заявил, что аэропорт города примет рекордное число пассажиров - РИА Новости, 03.11.2021
Мэр Сочи заявил, что аэропорт города примет рекордное число пассажиров
Рекордное число пассажиров планирует принять международный аэропорт Сочи в этом году, сообщил мэр курорта Алексей Копайгородский. РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T14:17
2021-11-03T14:17
2021-11-03T14:17
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СОЧИ, 3 ноя – РИА Новости. Рекордное число пассажиров планирует принять международный аэропорт Сочи в этом году, сообщил мэр курорта Алексей Копайгородский."По прогнозам, до конца года пассажиропоток аэропорта превысит 11 миллионов", — написал мэр в своем телеграм-канале.Копайгородский добавил, что очень много гостей прибывают на курорт и железнодорожным транспортом, поэтому важен контроль безопасности отдыхающих."Это позволит сохранить стабильную санитарно-эпидемиологическую обстановку в городе", — подчеркнул мэр.Напомним, в августе аэропорт принял рекордного, семимиллионного пассажира, а уже через месяц показатель превысил девять миллионов.
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аэропорт, отдых, краснодарский край, сочи, новости - туризм, пассажиры, туристы, туризм, алексей копайгородский
Мэр Сочи заявил, что аэропорт города примет рекордное число пассажиров
Алексей Копайгородский: аэропорт Сочи до конца года примет более 11 миллионов пассажиров
СОЧИ, 3 ноя – РИА Новости. Рекордное число пассажиров планирует принять международный аэропорт Сочи в этом году, сообщил мэр курорта Алексей Копайгородский.
"По прогнозам, до конца года пассажиропоток аэропорта превысит 11 миллионов", — написал мэр в своем телеграм-канале.
Копайгородский добавил, что очень много гостей прибывают на курорт и железнодорожным транспортом, поэтому важен контроль безопасности отдыхающих.
"Это позволит сохранить стабильную санитарно-эпидемиологическую обстановку в городе", — подчеркнул мэр.
Напомним, в августе аэропорт принял рекордного, семимиллионного пассажира, а уже через месяц показатель превысил девять миллионов.